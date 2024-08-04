TikTok侵犯兒童隱私 美司法部興訟

美國司法部與聯邦貿易委員會二日對TikTok提起民事訴訟與禁制令救濟，指其「威脅國家安全及消費者隱私」。（路透檔案照）

2024/08/04 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國司法部及聯邦貿易委員會二日聯合在美國加州中區聯邦地區法院，對「字節跳動」旗下社群應用程式「TikTok」提起民事訴訟與禁制令救濟，控其違反《兒童網路隱私權保護法》（COPPA）及其相關法規，導致未滿十三歲的兒童得與成年人互動及接觸成人內容，訴狀直指「TikTok威脅國家安全及消費者隱私」，逾五十名美國國會議員也支持司法部這場法律大戰。

根據司法部新聞稿，TikTok的「兒童模式」版本，專供未滿十三歲者創立帳戶。訴狀指出，TikTok允許兒童建立帳戶，並在未通知父母的情況下保留其個人資訊，包括收集其在應用程式上的活動和用於建立用戶資料的其他識別碼；並和TikTok和全球最大社群媒體「臉書」、市場分析公司「AppsFlyer」共享數據，以說服「兒童模式」用戶增加使用TikTok。

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根據訴狀，相關家長發現孩子部分帳戶並要求刪除後，其要求未獲滿足；TikTok甚至允許未成年人使用第三方服務的憑證建立帳戶，而無需提供自身年齡或獲得家長批准，這類「年齡不明」帳戶已增長到數百萬。

訴狀請求針對TikTok每日每次違規課處罰金五萬一七四四美元。若司法部與聯邦貿易委員會勝訴，罰金將高達數億美元。

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