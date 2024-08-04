仿效四通橋反習 傳湖南義士已遭捕

中國湖南新化廿二歲青年方藝融在天橋上掛「罷免習近平」的布條，據悉已遭當局逮捕。（取自網路）

2024/08/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國湖南省婁底市新化縣上月底出現複製兩年前北京四通橋事件的抗議行動，一處天橋被掛上標語並播放音檔，高呼罷免「獨裁國賊習近平」。經常在社群平台Ｘ揭露中國政經內幕的帳號「李老師不是你老師」二日發文指出，主事者為當地廿二歲青年方藝融，他自拍影片透露行動緣由，並自揭遭公安部迫害經歷，據傳他已遭當局逮捕。

「自由亞洲電台」（RFA）及「維權網」報導，方藝融七月卅日在湖南婁底新化一座天橋上，掛起寫有「不要特權要平等，不要文革要改革，不要封控要自由，不要領袖要選票，不要謊言要尊嚴，不做奴才做公民」的大幅標語，顯然是仿效二○二二年十月彭立發（彭載舟）發起的北京四通橋抗議事件，並用音響播放「要自由，要民主，要選票！罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。

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自拍影片揭抗議行動緣由

據了解，中國當局對此極為緊張，公安部立即派員進駐新化調查，各地也擴大維穩，防止類似事件蔓延。有消息指出，方藝融已遭到逮捕。

「李老師不是你老師」二日發布應是由方藝融自行錄製的五十秒影片（見下圖，取自網路），內容坦承他就是新化天橋事件的主事者，曾參與兩年前旨在反疫情封控的「白紙運動」。方藝融表示，他在去年七月策劃反習獨裁統治的行動時，被中國網路警察發現，受到當局軟禁與折磨，在高壓監控下一度改變觀點，但最終意識到「與魔鬼沒有任何妥協餘地」，因此選擇曝光中共暴行，也藉此強調自己「精神正常、不會自殺」，「做完這件事後，我可能會『被精神病』，也可能死在監獄裡，但我不會後悔」。他呼籲中國民眾，「暴政必然可怕，但權威壓不垮人心，習近平再怎麼迫害我們，也阻止不了民主的思想，一次又一次地在中國人心中生根發芽。長江之水不會倒流，我希望中國人能早日擺脫專制，過上更好的生活」。

方藝融的影片在海外平台獲得熱烈迴響，光是「李老師」的發文就已累計近五百萬次觀看。

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