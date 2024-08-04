越南國家主席當選總書記 蘇林權力大增

越南國家主席蘇林三日當選越共中央總書記後召開記者會，誓言持續上月辭世的前越共總書記阮富仲所推動的反貪腐行動。（歐新社）

2024/08/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕越南共產黨中央政治局委員、越南國家主席蘇林（To Lam）三日當選越共中央總書記，接替上月辭世的阮富仲的遺缺。蘇林當選後誓言繼續反貪腐，並強調外交政策不變。

強調持續反貪腐 外交政策不變

蘇林是在越共第十三屆中央委員會三日於河內開會與補選總書記時，獲全員無異議通過當選越共中央總書記，接下阮富仲辭世後剩下的約一年半的任期。蘇林在記者會上闡述未來工作重點，誓言將延續阮富仲領導時推動的肅貪，相關工作將一如既往，「不會停止、不會休息、沒有禁區 沒有例外」，無論對象是誰都會查辦到底，「接下來，反貪腐工作將如火如荼繼續下去」。蘇林還說，他有幸曾任越南公安部長與越共中央反腐敗反消極指導委員會副主任，對於打擊貪腐有一定的經驗。

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至於外交政策，蘇林表示維持不變，越南將堅定不移奉行獨立自主、多樣化、多邊化的對外政策，繼續深化與鄰國、強權、夥伴與友邦的關係。

現年六十七歲的蘇林五月當選國家主席，阮辭世前一天的七月十八日暫代越共總書記一職。越南並無正式的最高領袖，但越共總書記的重要性遠勝於其他職位；國家主席雖僅為虛位元首，但被視為日後出任越共總書記的進階石。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所越南專家阮克江（譯音）指出，蘇林當選總書記是越共暫停內鬥之兆；儘管蘇林誓言繼續推動反貪腐，肅貪運動可能會因蘇林以在二○二六年越共十四大召開前穩定越共制度為領導重點而放緩。

集中領導 權力類似習近平

此外，目前不清楚蘇林是否會同時擔任國家主席與越共總書記至越共十四大，還是會另擇國家主席人選。根據路透，官員與外交官表示，越共正討論可能會任命新國家主席以便蘇林專注於越共總書記一職中。倘若蘇林身兼國家主席與越共總書記，其權力可望大增以及可能採取更獨裁的領導風格，類似同時是國家主席與中共總書記的習近平。習近平三日致電蘇林，代表中共中央委員會恭賀蘇林當選越共中央總書記。

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