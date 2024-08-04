美「泰風」可能轉進日本 中國不滿

美軍部署在菲律賓北部的中程飛彈發射系統「泰風」，引起中國強烈警戒，擔心若永久部署將大幅改變太平洋軍力平衡。（取自美軍印太司令部網站）

2024/08/04 05:30

可能大幅改變太平洋軍力平衡

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國今年四月在菲律賓呂宋島北部部署陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐，見圖，取自美軍印太司令部網站），以參與美菲陸軍「堅盾」聯合軍演，引起中國強烈不滿。「日經亞洲」三日進一步指出，中國對於該系統遲未撤出菲國、且有可能改部署於日本感到惴惴不安，擔心如果永久部署，可能大幅改變太平洋軍力平衡。

中質疑「泰風」停留印太 時間異常長

美軍四月部署「泰風」，是美國二○一九年八月退出「中程核武條約」（INF）以來，首次向外國部署陸基飛彈系統。目前還不清楚在美菲演習結束後，「泰風」將何去何從。菲國陸軍上月稱「泰風」最慢將在九月撤出，但當地媒體指也可能延長停留時間。一名中國外交官直言，「泰風」在印太地區停留的時間「異常長」，已引起北京不安。

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不僅如此，上月廿八日在東京舉行的美日外交與國防部長「二加二」會談上，雙方同意增加在日本西南群島的「雙邊存在」。對此，另一位中國國防官員表示，這也引發北京對「泰風」可能改部署在日本的擔憂。

可發射戰斧與SM-6兩種飛彈 具戰略效用

「泰風」系統可發射兩種飛彈，包括射程逾一千六百公里的「戰斧」巡弋飛彈，以及射程可達三七○公里的「標準六型」（SM-6）多用途攔截飛彈。中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中方強烈反對美國在亞太地區部署中程彈道飛彈，敦促菲國儘快兌現承諾撤出該系統。對於該系統可能部署日本，劉則說亞太地區珍惜和平與繁榮，不需要那些飛彈和對抗。

可攔截中國飛彈 讓美艦及時馳援

美國「武器管制協會」政策分析師梁曉東（譯音）表示，戰斧飛彈可以從菲國到達中國，也可以用來瞄準船隻。SM-6是一種短程多用途飛彈，可以瞄準海、空軍，兩者都可能在台海潛在衝突的早期階段阻礙中國防空系統，使美軍能及時出動大型軍艦馳援。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）飛彈防禦計畫主任卡拉科表示，中國的警戒態度證明「泰風」系統具有戰略效用。他提到，移動式長程打擊系統可讓對手三思而後行，進而嚇阻侵略，應讓更多發射系統具備這樣的能力。

「泰風」是美國陸軍新創建、用以運送長程精準武器的「第一多領域特遣部隊」，從華盛頓州路易—麥科得聯合空軍基地經十五小時飛行空運至菲國，也是該部隊人員首次部署到印太地區。美國陸軍已在華盛頓州、夏威夷和德國部署多領域特遣部隊，但尚未在印太地區找到永久落腳處。

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