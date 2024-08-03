雙面中國 邊擴核武 邊喊不率先使用

圖為二○一八年四月十二日中國海軍094A型晉級核子動力彈道飛彈潛艦現身南海。（路透）

2024/08/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國金融時報二日報導，中國一方面快速強化自身核武能力，一方面在國際上推動其所主張的核武國承諾「不率先使用核武」（No First Use，NFU），被視為以外交手段回擊華府批評北京擴大核武庫，以及藉此轉移被要求加入核武管制談判的壓力。

中國早在一九六四年就宣布NFU政策，但僅中國與印度承諾NFU；此外，禁止核子擴散條約（NPT）中點名的五個核武國家（聯合國安理會五大常任理事國）中，迄今也僅中國承諾NFU。今年二月，中國外交部軍控司司長孫曉波在瑞士日內瓦的聯合國裁減軍備會議上重提NFU，主張核武大國應締結NFU條約。

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轉移加入核武軍控談判壓力

中國日前正式就NFU提案，向一個正在日內瓦開議、準備召開大會檢討NPT的委員會，遞交要求安理會五大常任理事國締結NFU條約或宣言的草案，並稱NFU政策已漸成為國際武器管制上的重要共識與當務之急。

但分析家認為，中國提案NFU以及譴責美國及其盟國，意在削弱西方批評北京擴大核武庫的力道；中國核武向來缺乏透明度，在推動NFU的同時，也在擴大其核子彈頭儲備（二○三○年以前恐增至一千多枚）以及現化代載運核彈頭的武力，被視為恐足以讓中國在核武上與美俄比肩。

卡內基國際和平基金會高級研究員趙通指出，藉由強調無條件的NFU聲明，中國意在轉移要求其加入正式核武管制談判的壓力；此外，明知他國採納NFU將面臨挑戰，中國仍可藉由推動NFU全球化以躋身道德制高點。

美英法俄不太可能同意

報導指出，美英法俄四國不太可能追隨中國承諾NFU。亞洲學會政策研究院中國分析中心資深研究員莫里斯說，美國「絕對不會同意」中國提出的NFU，中國核武儲備上的不透明，更讓此等「讓步」在政治上說不通。

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