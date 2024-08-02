裴洛西出書 批川普「精神錯亂」

英國衛報一日獨家披露，美國國會眾議院前議長裴洛西在即將出版新書中爆料，認為美國前總統川普「精神錯亂」。（法新社）

2024/08/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國衛報一日獨家披露，美國國會眾議院前議長裴洛西在即將出版新書中爆料，她認為美國前總統、現任共和黨總統候選人川普「精神錯亂」，不少美國精神科專家曾深感憂心。

裴洛西在預定六日出版的新書《權力的藝術：我身為首位美國眾議院女議長的故事》（暫譯）中說，她在二○一九年初出席已故精神科名醫漢伯格的追悼會時，被一連串「醫生與其他心理衛生專家」告知，他們極為擔心時任美國總統的川普出了大問題，他的精神與心理健康正在衰退。裴洛西在這本個人回憶錄中寫道，她不是醫生，亦非主動徵詢出席追悼會的專家評論川普的心理健康，「但我確實發現他的行為難以理解。」

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民主黨籍的裴洛西曾兩度擔任眾院議長，其中第二次出任議長的二○一九年到二○二三年，適逢川普首任總統任期末期、二○二○年總統大選，以及二○二一年的國會山莊暴動。七十八歲的川普在拜登退選後成為美國史上最年長的總統候選人，他的競選演說內容常雜亂無章，不乏怪異的旁徵博引。

裴洛西的新作以質疑第三度問鼎白宮的川普的適任性為主軸，直言她近距離觀察過川普的精神健康，認為川普「失衡」與「精神錯亂」，證據包括川普在新冠肺炎來襲時的否認與拖延、總是怒氣沖沖地離開會議、出口成髒、捶桌、發脾氣、不尊重美國愛國者，以及完全與現實與真實事件脫節，「他一再荒謬地堅稱自己是歷來最偉大」。

裴洛西指控川普執政時的白宮幕僚縱容其不當行為，包括任由川普「偷聽」與國會領導階層的私人會議，更爆料川普總在深夜來電；川普甚至曾把自己下令空襲敘利亞的決定甩鍋給前總統歐巴馬，促使裴洛西不得不告訴川普，「半夜了，我覺得你該去睡了。」

裴洛西也論及川普下台前煽動支持者攻擊國會山莊，直言此事讓她深刻意識到川普的危險性，並稱川普如今仍很危險。

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