東西方最大規模換囚 7國26囚獲釋

美國等西方數國一日與俄羅斯以及白俄羅斯進行歷來最大規模的換囚，其中被控間諜罪而遭俄羅斯判刑十六年的美國華爾街日報記者格什科維奇也在獲釋之列。圖為格什科維奇上月十九日在俄羅斯出庭時站在被告席。（路透）

2024/08/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕土耳其總統府一日證實，俄羅斯與白俄羅斯已與美國等西方數國達成歷來最大規模的囚犯交換協議，兩造共計七國廿六名人犯預計一日在土國首都安卡拉換人，獲釋者中包括被控間諜罪而遭俄羅斯監禁的美國華爾街日報駐莫斯科特派員格什科維奇。英國廣播公司（BBC）稱這是東西方歷來最大規模換囚行動。

在土耳其交換 包含美記者

儘管稍早媒體已爆料兩造協議進行大規模換囚，再加上有多名被監禁於俄羅斯的囚犯行蹤不明、疑似被轉移以便換囚，但事涉各國官方此前均未公開置評，直到土國情報單位先自曝從中協調換囚然後土國總統府發表聲明才得以證實。同日，一架俄羅斯政府飛機已飛抵土國安卡拉，但不清楚機上是否搭載被莫斯科當局釋放的人犯。一日稍後，原不願對換囚置評的俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫說，願所有離開俄羅斯的敵人不要再來，以及非敵人能返家。

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根據土國總統府，此番換囚的一方是俄羅斯與白俄羅斯，另一方是美國、德國、波蘭、斯洛維尼亞與挪威，被交換的囚犯來自七國共廿六人；其中俄羅斯除釋放格什科維奇，還有同樣被控間諜罪的美國前陸戰隊員惠蘭，以及俄國反對派政治人物雅辛；德國則釋放於二○一九年在柏林謀殺一名克宮反對者而被判處終身監禁的俄國聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫，白俄釋放被控從事恐怖活動的德國公民克里格。

BBC新聞稍早指出，美國資深官員證實，此番換囚有三名美國人獲釋，包括俄裔美國廣播電台記者庫瑪謝瓦。此外，擁有俄英雙重國籍的克宮批評者卡拉姆扎與譴責俄羅斯入侵烏克蘭的人權運動老將奧羅夫，可能也在俄羅斯釋放名單之列。

俄羅斯與西方上一次大規模交換囚犯行動是在二○一○年，當時雙方共交換十四名間諜。此前，俄國僅在冷戰時期和西方進行過涉及十多人的重大換囚。

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