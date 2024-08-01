反對派不承認選舉結果 馬杜羅大舉逮捕749人

委內瑞拉7月28日舉行總統大選，結果引發巨大爭議，不僅大批民眾走上街頭抗議，美國和巴西等國家也一致呼籲公布計票結果。（美聯社）

2024/08/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕委內瑞拉國家選舉委員會七月廿九日認證現任總統馬杜羅勝選、迎來第三屆六年任期，遭各界質疑後，馬杜羅政府面對反對派領袖馬查多、龔薩雷斯、蘇佩拉諾等人為首的連日示威採取全面鎮壓，卅日宣布逮捕蘇佩拉諾等七四九人。根據委內瑞拉「社會衝突觀察站」報告，廿八日大選以來，全國發生逾三百次抗議活動，已有至少九人死亡。

馬杜羅早在廿九日晚間預告，走上街頭抗議選舉結果的民眾將受「嚴厲」起訴，強調將透過安全部隊合作維持和平。和馬杜羅同屬委內瑞拉統一社會主義黨的委國全國代表大會議長羅德里格斯，卅日透過國家電視台指控龔薩雷斯正領導一場「法西斯陰謀」；馬杜羅則點名「這個計畫的背後是美國帝國、販毒網路、（全球首富）馬斯克和世界法西斯極右勢力。」

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美國巴西籲委國 公布完整投票數據

儘管馬杜羅政府強力鎮壓，卅日上午表面看來風平浪靜的委國首都卡拉卡斯仍有數百人集會，由馬查多、龔薩雷斯對支持者發表演說。馬查多表示，「我們正在打擊的是詐欺行為」，「事實就是事實，我們將捍衛它到最後」，在場眾人則高呼回應，「我們不怕！」

美國白宮說，巴西總統魯拉卅日和美國總統拜登通話半小時後，兩國領袖一致呼籲委國有必要立即公布完整、透明和詳細的投票數據。魯拉堅持看到相關數據後再對選舉結果表態。哥倫比亞外交部呼籲委國當局公布馬杜羅在廿八日選舉贏得第三任期的「證據」，直指「為了委國和平，有必要了解最終結果的所有投票紀錄，並對這些結果進行審核以供全世界查看」。委國卅日以秘魯承認反對派候選人龔薩雷斯當選為由，宣布與秘魯終止外交關係，並開始從質疑選舉結果的南美國家阿根廷、智利、哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加與烏拉圭撤離外交官員，也同步要求這些國家的外交官離開。

委國國家選舉委員會廿九日凌晨宣布，馬杜羅在當時完成計票的八成選票中囊括五十一．二％支持；龔薩雷斯得票率則是四十四．二％，但稍早獨立出口民調顯示他勝券在握。這場選舉唯一具有國際聲譽的監督觀察員「卡特中心」認為，此次投票「不能被視為民主」。

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