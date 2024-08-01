賀錦麗下週公布副手 路透點名賓州州長

篤定代表美國民主黨參選總統的現任副總統賀錦麗，7月30日在喬治亞州亞特蘭大舉行宣布參選以來最大規模的造勢活動，向對手川普喊話，與她面對面進行辯論。（歐新社）

2024/08/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨準總統候選人賀錦麗的競選團隊七月卅日晚間表示，副總統賀錦麗將於八月六日起一連四天首度與其副手搭檔連袂走訪七大搖擺州，暗示賀錦麗最快可望在八月五日宣布副總統候選人，以及雀屏中選者可能就是造勢首站費城所在的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。

搖擺州造勢首站 機率大增

賀錦麗團隊上週就表示，會在八月七日以前宣布副手人選；而路透引述消息人士的話說，預料賀錦麗最快可能會在五日、即六日展開一連四天正副總統連袂造勢活動之前，就宣布副手人選。目前賀錦麗副手人選名單已縮小至五人，除上述的夏皮洛，還有明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly），以及運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

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賀錦麗競選團隊堅稱，這趟造勢的行程安排並未暗示副手人選，但路透直言，首站地點賓州費城暗示夏皮洛出線機率大增。根據賀錦麗競選團隊表示，賓州費城造勢後，賀錦麗及其副手搭檔七日起將走訪另外六大搖擺州，包括威斯康辛州西部、密西根州底特律、北卡羅來納州羅里、喬治亞州薩凡納、亞利桑那州鳳凰城，與內華達州拉斯維加斯。

如此一來，若說造勢地點暗示賀錦麗的副手人選，則華茲與凱利似乎也有機會，因為第二站威州西部鄰近明尼蘇達州最大城明尼亞波利斯，以及倒數第二站鳳凰城位於亞利桑那州。至於第三站底特律所在的密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer，另譯魏美桂）與第四站羅里所在的北卡羅來納州州長古柏（Roy Cooper），因自陳未參與賀錦麗副手審查過程，已提前出局。

此外，根據追蹤廣告支出的AdImpact數據，賀錦麗與共和黨總統候選人川普在八月底以前的廣告預訂，九十八％是買在賓州、密西根州、喬治亞州、威斯康辛州與亞利桑那州五大搖擺州；其中賓州堪稱兵家必爭之地，川、賀陣營在未來四週分別在此豪擲三千兩百萬美元與一千七百萬美元的廣告預算。此外，此一數據也顯示，川、賀陣營不認為另兩大搖擺州內華達州與北卡羅來納州值得砸大錢打廣告。

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