拜登提最高法院改革 槓上川普豁免裁決

美國總統拜登29日提出改革最高法院的3大方向，包括修憲納入任何人不得凌駕法律的條文、立法限制大法官任期、制定大法官操守規範等。（美聯社檔案照）

2024/07/31 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登廿九日在德州發表紀念「民權法案」通過六十週年演講，宣布一項包括限制最高法院法官任期的改革聯邦最高法院的計畫，同日並投書華盛頓郵報，詳述計畫內容。儘管學者稱這項改革成功的機會「接近零」，但此舉反映拜登在任期最後六個月內力求留下政績的決心。

共和黨抵制 學者也不看好

在德州奧斯汀的詹森總統圖書館演講中，拜登提出這項「大膽」的改革計畫，主要包括三個方面：首先，他呼籲通過憲法修正案，以推翻最高法院近期支持前總統川普總統豁免權主張的裁決，確保前總統在任期內犯下的罪行不會受到豁免；其次，他提議對現行終身任職的最高法院大法官實施十八年任期制，總統可以每兩年任命一位大法官。最後，他計畫為最高法院制定可執行的倫理準則。

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這些提議源於拜登對現狀的不滿，形同對川普的直接挑戰。現今的最高法院由六比三的保守派多數組成，其中三位大法官是在川普任內任命的。近年來，最高法院做出一系列爭議裁決，包括推翻「羅訴韋德案」裁決，廢除了全國墮胎權。此外，最高法院還縮減了聯邦機構的權力，並部分支持了川普的總統豁免權主張。

他在演講與華郵的投書中強調，「這個國家建立在一個簡單而深刻的原則之上：沒有人凌駕於法律之上。不是美國總統，不是美國最高法院的大法官，沒有人。」他認為目前的情況「不正常」，「極端主義正在破壞民眾對法院判決的信心」，「包括那些影響個人自由的裁決」。詹森是上一位宣布不連任的美國總統，這也是拜登自廿一日宣布放棄連任後，首度在白宮外發表公開演說。

這項改革方案招致共和黨人迅速抵制。川普接受福斯新聞訪問時，稱這是「典型的拜登騙局」，「不會有結果」。共和黨籍眾院議長強生表示，這項提案是「一記險招」，「民主黨人希望改變自建國以來指導我們國家的制度」，「送達眾院即宣告失敗」。參院少數黨領袖麥康奈說，「民主黨人應接受最高法院裁決而不是攻擊大法官」。

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