下任日相熱門人選 石破茂八月率團訪台

日本自民黨前幹事長石破茂（左2）下月將率跨黨派議員訪台，圖為石破茂前年訪台舉行記者會。（資料照）

2024/07/31 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京卅日報導〕日本自民黨前幹事長石破茂與前外務大臣前原誠司等六名日本國會議員，預定八月十二日共組跨黨派訪團訪問台灣。日本媒體報導，該訪團正在協調拜會賴清德總統等台灣政要。

綜合日媒報導，六名跨黨派國會議員是以「思考日本安全保障議員之會」名義組團，應台灣邀請訪台，成員包括自民黨、立憲民主黨、「實現教育無償化之會」及有意願訪台的國會議員等，時間為八月十二日至十四日。

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二○二二年七月底，石破茂也曾以該會名義率領四名國會議員訪台，當時因親台派的前首相安倍晉三剛遇刺身亡，外界擔心台日關係的管道變窄，石破到訪也被解讀為日方展現繼續重視台灣關係的態度。同行的自民黨眾議員濱田靖一回國後，隨即被再次延攬入閣，回鍋擔任防衛大臣。

前原誠司︰台灣是重要夥伴

石破曾多次角逐自民黨總裁，一度還與安倍打到不分上下，雖最終均落敗，但在最佳首相人選的民調中一直名列前茅。自民黨預定今年九月舉辦總裁選舉，石破是否再度出馬，動向也備受矚目。由於自民黨目前在國會參、眾兩院掌握多數席次，黨總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，因此石破若當選總裁，意謂著將接任首相。

訪團成員之一的前原誠司原本也是二○二二年訪台團成員之一，但因感染武漢肺炎而取消。對於這次訪台，前原表示，與共享價值觀的台灣密切合作非常重要。為了東北亞的和平與穩定，前原強調，「台灣是非常重要的夥伴」，希望以跨黨派安全保障議員聯盟身分，持續與台灣交流。

前原在民主黨執政時期入閣歷任外相等職務，也擔任過民主黨黨代表，經歷在野黨分裂合併重整期後，二○二三年底退出國民民主黨，自組「實現教育無償化之會」，擔任黨代表。

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