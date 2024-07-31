美砸164億元 助菲強化防衛

菲律賓總統小馬可仕（中）卅日在總統府馬拉坎南宮，接見來訪的美國國務卿布林肯（左）和國防部長奧斯汀（右）。（美聯社）

2024/07/31 05:30

兩國二加二會議 首次由菲主辦

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國在南海及印太海域日益挑釁之際，美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀卅日訪問菲律賓，與菲國總統小馬可仕會晤，接著與外交部長馬納羅、國防部長鐵歐多洛舉行首次由菲國主辦的外交、國防「二加二」會議。美方宣布投入五億美元（約一六四億台幣）軍事資金，強化菲律賓防衛能力，並推進兩國軍事情報共享協議。

小馬可仕︰美軍的存在 有助亞洲和平穩定

小馬可仕接待布林肯與奧斯汀時，讚揚美菲溝通管道順暢，使得雙方的盟約以及在南海和印太海域的關鍵事務，持續且反覆地受到檢驗，「因此，我們在應對上具有靈活性」。他強調，美軍的存在有助於亞洲的和平穩定。布林肯和奧斯汀則重申在南海共同維護國際法的承諾，強調美國根據「美菲共同防禦條約」對菲律賓的堅定承諾。

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菲律賓駐美大使羅慕德斯向「美聯社」談到，即使菲律賓和中國日前針對南海仁愛暗沙擱淺登陸艦「馬德雷山號」的運補達成臨時性協議，也在廿七日完成自去年以來首次未出現衝突的運補任務，菲國仍將藉由美國協助和其他友好軍事力量，持續強化領土防衛，並建立新的安全同盟，「非對抗性的運補和人員輪替純粹是暫時性的。中國不會罷手，我們也有堅定決心」。

美軍事援菲 明年可能加倍

提供給菲律賓的五億美元國防資金，是美國國會為對抗中國而供應給印太國家廿億美元中的一部分，旨在協助菲律賓武裝部隊和海岸防衛隊現代化。羅慕德斯透露，在國會強力支持下，美國軍事援助可能在明年加倍，端視菲國的經費消化能力。

五角大廈規劃一．二八億美元修整九座美軍擁有使用權限的菲律賓軍事基地基礎設施，此為雙方在二○一四年達成的「加強國防合作協議」（EDCA）內容。馬尼拉去年同意增加四座基地給美軍使用，其中三座位於北部的設施，被視為在中國一旦對台灣發動攻擊時具有重要戰略地位。

另外，在奧斯汀與鐵歐多洛的會談中，預計今年簽署的「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）也是重點議程。兩名菲律賓匿名官員指出，按照協議，只要菲律賓確保能夠以高度安全措施防止機密外洩，美國便可提供馬尼拉高層級情報，以及更多先進武器，包括飛彈系統、衛星和偵測系統權限。

對於美國前總統川普可能再次入主白宮帶來的不確定性，羅慕德斯強調，無論哪位候選人勝出，美國對菲國的支持「絕對」不會改變，共和黨和民主黨對菲律賓的立場完全一致，一致承諾將持續支持馬尼拉。

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