委內瑞拉大選》馬杜羅稱勝選連任 反對派不認帳

委內瑞拉現任總統馬杜羅在28日的總統大選中取得五十一％選票，隨即宣稱連任成功，但反對派拒絕接受這項結果，多數美洲國家也表示質疑。（法新社）

2024/07/30 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕委內瑞拉廿八日舉行總統大選，國家選舉委員會宣布，計票完成的八成選票中，現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro，見圖，法新社）得票率五十一％，反對派候選人龔薩雷斯（Edmundo González）獲得四十四％。馬杜羅隨即宣布勝選，反對派則拒絕接受選委會公布的結果，多數美洲國家也對此結果表示質疑。

對手龔薩雷斯陣營 稱獲7成選票

六十一歲的馬杜羅向支持者發表演說，聲稱已取得下一個六年任期，強調將為國家帶來和平、穩定、正義，以及對法治的尊重。反對派聯盟領袖、前國會議員馬查多（María Corina Machado）主張龔薩雷斯取得七十％選票，多個獨立出口民調和快速計票也都顯示龔薩雷斯勝選。龔薩雷斯則表示，反對派聯盟準備好捍衛選舉，並相信「武裝部隊會尊重委國人民的決定」。

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哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）批評選舉「欺詐」；智利總統波里奇（Gabriel Boric）稱此結果「難以置信」；秘魯表示，已召回大使諮詢選舉結果。美國國務卿布林肯也說，美方深切擔憂委國選委會公布的選舉結果，無法反映委國人民的選票或意志。

力挺馬杜羅的古巴則讚揚他，「明確且無疑地擊敗了親帝國主義反對派」。

選前獨立民調預估，此次大選將終結馬杜羅及前總統查維茲（Hugo Chavez）廿五年來奉行的左翼民粹運動「查維茲主義」。馬杜羅自二○一三年掌權後，盛產石油且一度富裕的委內瑞拉，國內生產毛額（GDP）在十年內暴降八十％，促使七八○萬委國人民遠走他鄉，僅能憑藉與中國、俄羅斯及其他專制國家維持政治和經濟關係，勉強維持生計。

馬杜羅地位之所以穩固，是仰賴政治任命體系組成的國家機構、軍方領導層的支持，以及選委會的忠誠，選委會主席阿莫若索（Elvis Amoroso）即為馬杜羅密友。馬杜羅先前警告，他的敗選將會導致「血流成河」。

反對派在此次大選中出動約九萬名監票員，但在許多投票所遭到驅離。此外，當局阻擋馬查多在內多名反對派候選人參選，以及在選前最後一刻阻撓包括四名拉丁美洲前總統在內的國際觀察員入境。

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