駐日美軍升級「統合軍司令部」 專家︰美軍牽制中國 因應台灣有事

美國國防部長奧斯汀（左一）和國務卿布林肯（左二）廿九日在日本防衛大臣木原稔（右一）、外務大臣上川陽子（右二）陪同下，前往日本首相官邸與首相岸田文雄（中）會晤。（歐新社）

2024/07/30 05:30

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〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕美國政府同意將駐日美軍升級為「統合軍司令部」，並賦予作戰指揮權限，俾便加強美軍與日本自衛隊的指揮統制合作。美國專家認為，此舉有利於日美司令官在危機和紛爭時進行溝通與合作；南韓專家分析，這是為了牽制中國，並在「台灣有事」等緊急情況下，順利執行作戰任務。中國專家則稱，日本自衛隊將因此轉型為進攻型軍隊，美國藉機強化對日本的軍事控制。

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日本和美國廿八日在東京舉行外交、國防首長「二加二」會談，確認駐日美軍將新設「統合軍司令部」，並重新編組為隸屬印太司令部司令之下。由於日本已預定在二○二四年度底前成立陸海空自衛隊「統合作戰司令部」，編制約二四○人，駐日美軍的「統合軍司令部」未來將做為應對窗口。

中國專家︰自衛隊可能轉型進攻型

依現行編制，駐日美軍司令部僅負責處理美軍基地等問題，沒有作戰指揮權限。自衛隊與美軍進行聯合演習或作戰計畫，主要是由位於夏威夷的美軍印太司令部負責協調指揮，因此這項改制代表駐日美軍的升級，並被賦予作戰指揮權限。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫柏（Zack Cooper）向日本朝日新聞表示，將駐日美軍升級為統合軍司令部是明智之舉、也是好兆頭，今後日美司令官有必要在危機和紛爭時進行溝通與合作。他說，由美軍印太司令部負責作戰指揮，有距離遙遠的問題，東亞地區恐隨時發生危機或紛爭，一旦台灣有事，中國很可能干擾日美間的通訊網路。

日本原本希望比照駐韓美軍的編制，將駐日美軍司令的軍階，從目前的中將提升為上將，以提高其權限。對此，庫柏指出，司令官的官階並不是太重要，而且美軍若要變更軍階編制，必須經過國會批准，問題相當複雜。

南韓中央日報引述峨山政策研究院研究員梁旭的分析指出，駐日美軍新設司令部，主要是為了在台灣有事等緊急情況下，可以順利執行作戰任務。

中共黨媒環球時報也訪問軍事專家張軍社發表批評文章，指稱設立「統合軍司令部」將使駐日美軍的作戰指揮體制更加扁平化，在美日聯合軍演、情報共享、作戰協調、物資協調等方面有更大的權限，有利於美日部隊的快速反應。但他也強調，對日本而言，此舉將使得自衛隊轉變為進攻型軍隊，美國則藉機強化對日本的軍事控制，相關行動勢必激化亞太地區的對抗，無助於區域和平穩定。

對於外界出現「自衛隊將與美軍一體化」的質疑，日本官房長官林芳正在廿九日的例行記者會上予以否認，強調自衛隊所有活動均基於日本的自主判斷，日美兩國將遵照各自獨立的指揮系統來行動，這點並無任何變化。

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