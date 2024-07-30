民主黨鐵票鬆動 拉美裔轉向川普

（美聯社檔案照）

2024/07/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在即將到來的美國總統大選中，拉丁美洲裔選民的投票意向，成為決定選舉結果的關鍵因素之一。雖然民主黨在這一迅速成長的族群中長期佔據優勢，但近年來共和黨的積極經營已展現成效，共和黨的社會保守立場也意外贏得部分阿拉伯裔選民支持，顯示其選舉策略的多元化。

法新社報導，拉美裔是美國合格選民中成長最快的族裔，經濟問題和移民政策成為影響拉美裔選民投票意向的主要議題。報導以尼加拉瓜裔美國公民福爾諾斯（Linda Fornos）為例，她曾是民主黨支持者，但如今轉向支持共和黨。福爾諾斯表示，在拜登政府的經濟政策下，她和兩個兒子不得不兼任多份工作才能維持生計，她對現狀感到失望，「我們三個人總共要做六份工作，才能在拜登的經濟政策下生存。」

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搖擺州拉美票 影響戰局

此外，川普任內的強硬移民政策儘管爭議重重，卻讓部分拉美裔選民產生共鳴，福爾諾斯批評資源被用來幫助非法移民，那些循規蹈矩、努力工作的合法移民家庭卻在苦撐，令人沮喪。

共和黨選戰策士指出，他們不必贏得所有拉美裔選民的支持，只需要在關鍵搖擺州分化民主黨的傳統票倉，即可改變戰局。共和黨正試圖在拉美裔選民較多的關鍵州複製這項策略，以期獲得勝利。

保守派立場 吸引阿拉伯裔

另據英國衛報報導，儘管共和黨在以色列和巴勒斯坦衝突中支持以色列的立場，與許多阿拉伯裔美國人相左，但其在反墮胎和反LGBTQ+權益等社會議題上的保守立場，卻意外吸引了一部分阿拉伯裔美國人，尤其是信仰基督教的選民，他們認為這與自身價值觀相符。

此外，川普政府退出伊朗核協議及承認耶路撒冷為以色列首都的做法，也獲得一些親以色列的阿拉伯裔選民支持。為爭取該族群選民，共和黨在齋戒月期間，密西根州高層特意前往底特律參加開齋飯，與當地阿拉伯裔社區領袖會面，顯示對該族群的重視與拉攏。

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