賀錦麗單週募66億 逾17萬志工助陣

可望代表民主黨參選總統的美國現任副總統賀錦麗，在宣布加入選戰的1週內，火速募得2億美元資金。（美聯社檔案照）

2024/07/30 05:30

獲譽媲美當年「歐巴馬旋風」動員能力

〔編譯孫宇青／綜合報導〕二○二四年美國總統大選廿八日倒數第一百天，如今進入最後衝刺階段。可望代表民主黨參選總統的現任副總統賀錦麗，在宣布加入選戰的一週內，火速募得兩億美元（約六十六億台幣）選舉資金，其中多數捐款者是此次大選首次捐款，顯示其參選獲得基層選民支持。賀錦麗團隊也已招攬逾十七萬名新志工，被譽為動員能力媲美二○○八年的歐巴馬旋風。

據報導，賀錦麗競選團隊廿八日表示，在總統拜登退選及賀錦麗參選的一週內，便募集逾兩億美元資金，其中六十六％的捐款者是今年大選首次捐款。賀錦麗投入選舉的廿四小時內，就募得八千一百萬美元，一週後跨越兩億大關，是拜登四月單月募款總額的四倍之多，甚至比拜登和共和黨總統候選人川普六月募集的金額總和還多。拜登六月僅募得六三八○萬美元，川普則募得一．一二億美元。截至六月底，川普競選團隊總共募得約七．五七億美元。

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善用影片、迷因接觸年輕人

賀錦麗幕僚善用影片、網路迷因接觸年輕世代。在拜登宣布退選後，非裔女性團體「#WinWithBlackWomen」即透過視訊會議軟體Zoom募得一五○萬美元。之後一場以白人女性為號召的Zoom募款會議，更吸引逾十六萬人上線，創下參加Zoom會議人數紀錄。過去一週的網路募款據稱逾一千萬美元，曾是民主黨人的參議員桑德斯也說，這個狀況「太瘋狂」。

賀錦麗競選總部發言人泰勒指出，賀錦麗帶動的民眾熱情和能量如假包換，這場選舉的結果將會「非常接近」，關鍵在於「少數幾個州的少數選民」。

美國廣播公司（ABC）和易普索（Ipsos）廿八日公布的民調顯示，美國選民對賀錦麗的好感度躍升至四十三％，較一週前上揚八％，反感度則從四十六％降為四十二％；其中，無黨派選民對賀錦麗的好感度從廿八％急升至四十四％。對川普的好感度則從四十％略降至卅六％，廿七％的無黨派選民支持川普，比一週前減少八％；至於對共和黨副總統候選人范斯的好感度大致持平，但反感度從一週前卅一％升至卅九％。

川普團隊︰賀錦麗蜜月期快結束

華爾街日報最新民調也顯示，由於非裔、拉丁裔及年輕選民的支持度大增，賀錦麗與川普的支持度差距，已從拜登落後川普的六個百分點，縮小至誤差範圍內的兩個百分點。不過，大選結果可能取決於幾個搖擺州內約十萬名尚未決定投票意向的選民，未來三個月內，兩黨勢必竭力爭取這些州的中間選票。

針對賀錦麗氣勢水漲船高，川普競選團隊民調專家法布利吉歐（Tony Fabrizio）表示，新聞媒體誇大選舉勢頭的轉變，賀錦麗參選確實帶動民主黨選情反彈，但總統大選的基本面保持不變，「賀錦麗的『蜜月期』很快就會結束」，選民將重新聚焦她身為拜登搭檔和副總統的角色。

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