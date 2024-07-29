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賀錦麗副手 前太空人凱利呼聲高

前總統蔡英文（左2）去年出訪友邦，過境紐約時與凱利（左1）等3位美國參議員進行早餐會。（資料照，總統府提供）

前總統蔡英文（左2）去年出訪友邦，過境紐約時與凱利（左1）等3位美國參議員進行早餐會。（資料照，總統府提供）

2024/07/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「國會山莊報」廿七日報導，民主黨準總統候選人賀錦麗挑選副手搭檔之際，亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）已躍居為頭號熱門人選；凱利獨特的個人經歷與出身傳統紅州等有助於民主黨選情的背景，足以使他從眾角逐者中脫穎而出。

據報導，退伍軍人兼前太空人凱利與數名民主黨要員，已名列副總統候選人名單並接受審查；凱利日前被問到有關他可能成為副總統候選人的說法，直言若獲延攬，願意為國為民效力。民主黨策士格羅德斯基（Matt Grodsky）說，副總統候選人必須要有全國知名度，以及曾接受過某種程度的考驗，凱利正好兩者兼具。

凱利在二○二○年藉由補選首度進軍國會就成功翻盤，拿下在任內病逝的共和黨大老麥肯把持超過卅年的席次，二二年又在期中選舉中順利連任。策士與觀察家認為，凱利能在傳統紅州兼搖擺州的亞利桑那打出一片天，證明他不但具備政治實力，還能外溢到其他關鍵州。

凱利曾在海軍服役，參與波斯灣戰爭「沙漠風暴」任務，也曾獲選為美國航太總署（NASA）太空人並四度上太空等經歷，也令人望塵莫及。格羅德斯基說，相較於其他爭取成為賀錦麗副手的民主黨人，凱利的背景使其在談論軍事、國防與外交政策相關議題時，享有某種「正統性」，以及具備超越黨派的吸引力，對協助民主黨在總統大選中拿下亞利桑那州或搖擺州以至全美，至關重要。

此外，凱利的背景還有助於破解共和黨人對民主黨的攻擊，包括他身為邊境州亞利桑那州的參議員，有資格就邊境移民發表權威專業的在地人評論。此外，凱利一方面力挺憲法保障的擁槍權，但同時也因曾任聯邦眾議員的妻子吉佛茲（Gabby Giffords）遭槍擊，而支持槍枝管制。

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