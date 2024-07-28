拜登將提改革最高法院計畫

據報導，拜登總統將於廿九日揭櫫一項大幅改革聯邦最高法院的計劃。（路透）

2024/07/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico廿六日引述兩名知情人士的話報導，拜登總統將於廿九日揭櫫一項大幅改革聯邦最高法院的計劃，內容包括對最高法院大法官的任期設限、強制要求大法官遵守職業道德，以及限制總統享有的豁免權。

報導中指出，這對長久以來抗拒改革最高法院之籲的拜登而言是一大轉變，以及呼應他日前在白宮發表全國演說時透露將呼籲改革最高法院的承諾；拜登會趁在德州奧斯汀的詹森總統圖書館發表演說時，宣布這項改革計畫，並具體提議將進行何等變革。

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大法官終身制擬改任期制

Politico認為拜登提出的改革內容，可能包括將最高法院大法官從現行的終身制改為任期制、要求大法官遵守職業道德，以及推動修憲以便對總統與特定高官所享有的豁免權設限，其中後者被視為回應最高法院在本月初做出有利前總統川普的裁示，即總統不能因其任內憲法權力範圍內的行為遭到起訴。拜登當時曾說，最高法院此裁示形同意味總統言行不受限，將大開「危險先例」。

拜登可望提議改革最高法院，適逢以保守派大法官佔多數的最高法院及其裁示屢遭外界批評之際，包括撤銷墮胎權的憲法保障、裁定保障少數族裔入學的平權法案違憲，以及封殺更嚴格的槍枝管制措施等。

此外，曾被控性騷擾的大法官湯瑪斯捲入接受不當招待醜聞，另一名保守派大法官阿利托則是妻子以在家門口倒掛國旗的方式表態支持川普。

不過，改革最高法院可能需要國會立法；但目前分別由民主、共和兩黨控制參眾兩院預計不會在今年底以前討論此議，即便民主黨選後掌控參眾兩院，但幾乎不可能在參院中掌控六十席；而修憲的難度更高，需要國會參眾兩院三分之二議員的支持，或三分之二的州議會要求修憲且獲四分之三的州議會批准。

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