接棒一週 賀錦麗民調緊咬川普

美國總統拜登退選後最新民調顯示，副總統賀錦麗支持度逼近前總統川普。圖為賀錦麗廿五日於德州休士頓第八十八屆美國教師聯盟大會發表演說。（歐新社）

2024/07/28 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕據全美民調顯示，自美國總統拜登宣布退選後隨即投入競選的副總統賀錦麗，首週開出亮眼數字，不僅拉近與前總統川普的差距，與拜登相較，各族群支持度也有顯著提升。排除一直傾向川普大幅領先的拉斯穆森民調，綜觀拜登退選後所進行的其它七項民調，賀錦麗平均落後一．六％，考量到統計誤差，等於與川普打成平手。

扭轉拜登頹勢 平均落後1.6％

紐約時報與謝納學院廿五日發布的民調指出，一對一情況下，賀錦麗支持度為四十六％，川普四十八％。若納入第三方候選人，兩人以四十二％打成平手，獨立參選的小甘迺迪六％排在第三，其他人選皆低於一％。

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族群支持度方面，紐時一個月前針對拜登進行的民調，非裔、西班牙語系和卅歲以下年輕族群支持度分別為五十九％、四十五％、四十六％。賀錦麗則全面提升為六十九％、五十七％、五十六％。

華爾街日報廿六日的民調呈現類似走勢。一對一川普以四十九％對四十七％小幅領先賀錦麗。三方競爭的話，賀錦麗四十五％、川普四十四％、小甘迺迪四％。本月早先進行的民調中，拜登在兩項情境下皆落後約六％。另外，「拜退賀進」大幅衝高民主黨及支持者士氣。選民熱情程度從拜登的卅七％飆升至賀錦麗的八十一％。由愛默生學院針對亞利桑那、喬治亞、密西根、賓州和威斯康辛等搖擺州所做民調呈現類似趨勢，賀錦麗支持度較拜登高出三至四％。

川普陣營民調官法布里吉歐已向支持者預告，賀錦麗投入選戰會產生民調蜜月期，「賀錦麗支持度的提昇可能開始在接下來數日顯現，直到選戰重回常軌」。

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