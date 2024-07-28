接棒一週 賀錦麗民調緊咬川普
2024/07/28 05:30
〔編譯林家宇／綜合報導〕據全美民調顯示，自美國總統拜登宣布退選後隨即投入競選的副總統賀錦麗，首週開出亮眼數字，不僅拉近與前總統川普的差距，與拜登相較，各族群支持度也有顯著提升。排除一直傾向川普大幅領先的拉斯穆森民調，綜觀拜登退選後所進行的其它七項民調，賀錦麗平均落後一．六％，考量到統計誤差，等於與川普打成平手。
扭轉拜登頹勢 平均落後1.6％
紐約時報與謝納學院廿五日發布的民調指出，一對一情況下，賀錦麗支持度為四十六％，川普四十八％。若納入第三方候選人，兩人以四十二％打成平手，獨立參選的小甘迺迪六％排在第三，其他人選皆低於一％。
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族群支持度方面，紐時一個月前針對拜登進行的民調，非裔、西班牙語系和卅歲以下年輕族群支持度分別為五十九％、四十五％、四十六％。賀錦麗則全面提升為六十九％、五十七％、五十六％。
華爾街日報廿六日的民調呈現類似走勢。一對一川普以四十九％對四十七％小幅領先賀錦麗。三方競爭的話，賀錦麗四十五％、川普四十四％、小甘迺迪四％。本月早先進行的民調中，拜登在兩項情境下皆落後約六％。另外，「拜退賀進」大幅衝高民主黨及支持者士氣。選民熱情程度從拜登的卅七％飆升至賀錦麗的八十一％。由愛默生學院針對亞利桑那、喬治亞、密西根、賓州和威斯康辛等搖擺州所做民調呈現類似趨勢，賀錦麗支持度較拜登高出三至四％。
川普陣營民調官法布里吉歐已向支持者預告，賀錦麗投入選戰會產生民調蜜月期，「賀錦麗支持度的提昇可能開始在接下來數日顯現，直到選戰重回常軌」。