川普右耳槍傷恢復良好 未見繃帶
2024/07/28 05:30
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普廿六日表示，他右耳的槍傷恢復良好，自受傷以來首度拿下繃帶。美國聯邦調查局（FBI）則證實，川普右耳是遭子彈擦過而受傷，試圖遏阻層出不窮的陰謀論。川普也在佛州海湖莊園會見訪美的以色列總理納坦雅胡，給予納坦雅胡在遭受民主黨人批評後格外溫暖的接待，更矢言當選後將致力中東和平。
川普廿六日在專門培養年輕保守派的團體「美國轉捩點」（Turning Point USA）所舉辦的活動中發表演說，「正如你們所看到的，我恢復得很好，剛剛把耳朵上最後一塊繃帶取下來」。川普在這場活動中不忘對民主黨總統大選潛在候選人、副總統賀錦麗發動攻勢，指賀錦麗是激進自由派、遊手好閒、無能的副總統，但並未針對她的種族和性別進行攻擊，以免產生反效果。川普告訴觀眾，「如果你們去投票，我們將以壓倒性優勢獲勝」。
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FBI證實川普右耳確實是槍傷
聯調局同日透過聲明表示，擊中川普耳朵的確實是一枚子彈，無論是完整的子彈或碎片，都是從死去槍手的步槍中射出。先前，聯調局長瑞伊在眾院聽證會上未釐清擊中川普的是子彈或子彈碎片，似乎對川普是否真的被子彈擊中表示懷疑，旋即引起諸多臆測，也點燃川普及其盟友的怒火，並導致陰謀論不脛而走。
川普當天另在佛州海湖莊園與納坦雅胡及其妻子莎拉會面，期間批評賀錦麗比拜登還糟，「現在是由無能的人來治理我們的國家」，還說如果共和黨這次沒勝選，中東最終可能爆發大規模戰爭，甚至是第三次世界大戰。川普矢言，如若重返白宮，將竭盡全力為中東帶來和平，並打擊反猶太主義在美國大學校園蔓延。