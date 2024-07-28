川普右耳槍傷恢復良好 未見繃帶

美國共和黨總統候選人川普廿六日在佛州海湖莊園會見訪美的以色列總理納坦雅胡（圖右）伉儷。（美聯社）

2024/07/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普廿六日表示，他右耳的槍傷恢復良好，自受傷以來首度拿下繃帶。美國聯邦調查局（FBI）則證實，川普右耳是遭子彈擦過而受傷，試圖遏阻層出不窮的陰謀論。川普也在佛州海湖莊園會見訪美的以色列總理納坦雅胡，給予納坦雅胡在遭受民主黨人批評後格外溫暖的接待，更矢言當選後將致力中東和平。

川普廿六日在專門培養年輕保守派的團體「美國轉捩點」（Turning Point USA）所舉辦的活動中發表演說，「正如你們所看到的，我恢復得很好，剛剛把耳朵上最後一塊繃帶取下來」。川普在這場活動中不忘對民主黨總統大選潛在候選人、副總統賀錦麗發動攻勢，指賀錦麗是激進自由派、遊手好閒、無能的副總統，但並未針對她的種族和性別進行攻擊，以免產生反效果。川普告訴觀眾，「如果你們去投票，我們將以壓倒性優勢獲勝」。

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FBI證實川普右耳確實是槍傷

聯調局同日透過聲明表示，擊中川普耳朵的確實是一枚子彈，無論是完整的子彈或碎片，都是從死去槍手的步槍中射出。先前，聯調局長瑞伊在眾院聽證會上未釐清擊中川普的是子彈或子彈碎片，似乎對川普是否真的被子彈擊中表示懷疑，旋即引起諸多臆測，也點燃川普及其盟友的怒火，並導致陰謀論不脛而走。

川普當天另在佛州海湖莊園與納坦雅胡及其妻子莎拉會面，期間批評賀錦麗比拜登還糟，「現在是由無能的人來治理我們的國家」，還說如果共和黨這次沒勝選，中東最終可能爆發大規模戰爭，甚至是第三次世界大戰。川普矢言，如若重返白宮，將竭盡全力為中東帶來和平，並打擊反猶太主義在美國大學校園蔓延。

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