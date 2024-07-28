日新潟佐渡島金山列入世遺

佐渡島金山是日本以傳統、手工方式開採黃金的最大金礦產地，由「相川鶴子金銀山」和「西三川砂金山」組成，於江戶幕府時期完善生產體系。（美聯社）

2024/07/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國教科文組織（UNESCO）自本月廿一日起至卅一日，在印度新德里舉行第四十六屆會議，審議全球廿七項世界遺產提名，當中包括十九項文化遺產、四項自然遺產與兩項混合遺產。廿七日公布的新世界遺產名單，日本新潟縣「佐渡島金山」（佐渡金礦）與中國「北京中軸線」雙雙獲登錄世界文化遺產。

曾是日境最大金礦產地的「佐渡島金山」入選世界文化遺產，為日本第廿六項世界遺產（含文化遺產與自然遺產）、第廿一項世界文化遺產。

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南韓視為強迫勞動地 一度反對

新潟縣佐渡市對此深表欣喜。「佐渡島金山」申請入遺一度因此地被視為朝鮮半島勞工強迫勞動之地而遭南韓反彈。在日本政府表明會在展示設施中闡明該金礦在二戰時期的嚴酷工作環境後，讓南韓不再堅持反對。

北京中軸線也獲入遺 中國世遺總數達59項

此外，由古代皇家宮苑建築、古代皇家祭祀建築、古代城市管理設施、國家禮儀和公共建築以及居中道路遺存等五大類遺存共同組成的「北京中軸線」，廿七日也被列入世界文化遺產，使得中國的世遺總數達五十九項。

根據據中國國家文物局，「北京中軸線」縱貫北京老城南北，始建於十三世紀，形成於十六世紀，此後經不斷演進發展，形成今天全長七．八公里、世界上最長的城市軸線。

印度阿洪姆王朝土丘墓葬入遺

至於阿薩姆邦的阿洪姆王朝的土丘墓葬系統廿五日也被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，此一土堆墓冢以金字塔式的結構為代表，展示統治阿薩姆邦約六百年的阿洪姆王朝對祖先的崇敬。

另外，法屬玻里尼西五大群島之一的馬克薩斯群島，因為有著不可思議的自然景觀以及非凡的考古和文化遺產，又是南太平洋生物最多樣化的海島群之一，被列入混合遺產。

日本新潟縣佐渡島金山27日獲選為聯合國教科文組織世界文化遺產。佐渡島金山曾是朝鮮半島勞工被強迫勞動的場所。（美聯社）

南太平洋法屬玻里尼西亞的馬克薩斯群島，入選混合遺產。（法新社）

中國北京中軸線廿七日獲選為聯合國教科文組織世界文化遺產。圖為北京中軸線上的天壇。（歐新社）

印度阿薩姆邦的阿洪姆王朝土丘墓葬系統入選文化遺產。（法新社、美聯社）

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