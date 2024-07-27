愛三飛彈回銷美國 日強化生產體制

美國前副總統彭斯（左三）二○一八年二月於日本東京的防衛省前，視察日本自衛隊部署的愛國者三型飛彈。（路透檔案照）

2024/07/27 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕為解決武器儲備不足的問題，美國聯手日本生產地對空攔截飛彈「愛國者三型」（PAC-3）等防空飛彈，日媒報導，雙方可望在廿八日召開的日美外長防長會談中，就加強日本的生產體制達成協議。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國持續提供國防裝備品給烏克蘭，造成儲備逐漸不足，希望盟友協助生產。其中最受矚目的就是PAC-3，目前由日本的三菱重工取得授權在國內生產。

請繼續往下閱讀...

讀賣新聞報導，日本的PAC-3年產量目前約為三十枚，為了出口到美國，將花數年時間增強生產體制。報導指出，日美建立裝備聯合生產體制，也是為了在有事之際加強持續戰鬥能力。

日本在去年底修改「防衛裝備移轉三原則」和運用方針，放寬武器出口限制，日本取得美國授權生產的成品，依新法將可回銷美國。今年四月美日領袖峰會決定成立「日美防衛產業合作、採購和維護整備定期協議」（DICAS），以新架構促進兩國在防衛裝備品的聯合開發、生產、採購與維修。DICAS也在六月中召開首次會議，確認將建立包括飛彈的聯合生產、美軍艦船在日本維修整備、美軍機在日本維修整備，以及供應鏈的強韌化四個部門。

美有意中程空對空飛彈也比照

報導提到，美國也希望在日本建立中程空對空飛彈（AMRAAM）的生產體制，AMRAAM搭載於匿蹤戰機F-35等戰機，由美國企業開發、生產，日本則仰賴進口。與PAC-3相同，AMRAAM在美國的產能不充分，日本無法按計畫進口。日美將就日本取得AMRAAM授權生產，以及未來將在日本使用或出口回美國等進行協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法