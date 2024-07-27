日中外長會談 上川重申台海穩定重要性

在寮國出席東協外長會議的日本外相上川陽子，廿六日與中國外長王毅舉行雙邊會談。（歐新社）

2024/07/27 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕前往寮國參加東協（ASEAN）外長會議的日本外相上川陽子與英國外相拉米，廿六日分別和中國外交部長王毅舉行雙邊會談。上川在會談中向王毅提出早日解除對日本水產品進口禁令等要求，並強調台灣海峽和平穩定的重要性；拉米則向王毅表示，英方將永遠堅定秉持國家安全優先原則，敦促中方採取措施，防止中國企業支援俄羅斯軍工業。

日本首相岸田文雄去年在APEC場外和中國國家主席習近平舉行雙邊會談，重新確認兩國「戰略互惠關係」，亦即進行對雙方均有利的經濟等交流。不過日中之間仍有堆積如山的課題，上川在約五十分鐘的會談中就中國全面禁止日本水產品進口、拘留日本公民、中國在日本專屬經濟區（EEZ）設置浮標、海警局船隻頻繁出沒尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域等問題，要求中方有所作為。

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另外，上川還就包括與俄羅斯合作在內，中國在日本周邊軍事活動日趨活躍，南海、香港、新疆維吾爾自治區等問題，表達日本的嚴重關切，並重申維護台海和平與穩定的重要性。

日要求撤除水產品禁令

對於上川要求中方早日撤除日本水產品進口禁令一事，王毅重申中方立場，也強調「目前中日關係處於不進則退的關鍵階段」，中國的對日政策始終保持穩定、連續性，希望日方建立客觀正確對華認知，奉行積極理性對華政策。

英外長籲中停止挺俄

至於拉米在會晤王毅時指出，英國對烏克蘭的支持堅不可摧，俄羅斯軍工業對國際安全繁榮構成實質威脅，中方應採取措施防止企業支持俄羅斯。英國外交部表示，拉米與王毅的首次會談「具建設性」，雙方就致力建立長期溝通管道達成共識；拉米明確傳達，英國將永遠堅定秉持國安優先原則，並支持人權。

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