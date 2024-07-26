拒灰色地帶 菲正名中國在南海惡行

菲律賓以正名行動反擊中國在南海的「灰色地帶」活動，要求國際社會正視北京在爭議水域的ICAD行為。圖為中國海警船今年3月以火砲攻擊運補仁愛暗沙的菲律賓補給船。（美聯社檔案照）

2024/07/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與菲律賓近期試圖緩解南海緊張局勢的協議迅速破裂，菲律賓以正名行動反擊中國在南海的「灰色地帶」活動，要求國際社會正視北京在爭議水域的行為本質：非法（illegal）、脅迫（coercive）、侵略（aggressive）及欺騙（deceptive），唯有如此，才能提高南海局勢的透明度，避免其演變成全球性的衝突熱點。

彭博廿五日專文指出，所謂「灰色地帶」活動，是介於和平與戰爭之間的挑釁行為，雖不足以構成戰爭，但也非和平性質，最早由菲律賓將領提出，用以描述中國在南海的行動。

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非法、脅迫、侵略、欺騙

中國在南海的行動包括使用水砲驅趕菲國船隻、製造碰撞。最近一次事件發生在六月十七日，地點在仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中國稱仁愛礁），中國海警船以衝撞、登檢等方式阻撓菲律賓對擱淺登陸艦「馬德雷山號」進行補給。

菲律賓推動使用「非法、脅迫、侵略和欺騙」（ICAD）來定義中國的灰色地帶行為。美國史丹福大學「海洋之光」計畫主任鮑爾指出，菲律賓人對「灰色地帶」一詞越來越不滿，他們希望更明確的描述，ICAD能夠明確凸顯這些行動。

今年五月，美軍印太司令帕帕羅就任時便指出，中國採取的行動已超過「灰色地帶」這個標準說法，引介菲律賓參謀總長布勞納創設的ICAD，並將俄羅斯、北韓和暴力極端主義組織也列入ICAD範疇。

正名行動的重要性不容小覷，中國便精通此道，利用名稱為自己的目的服務。馬尼拉意識到正名的重要性，決定為南海部分水域使用自己的名稱。二○一二年，時任總統艾奎諾三世簽署命令，要求所有政府機構使用「西菲律賓海」名稱；二○一六年，他將北京告上國際法庭，海牙常設仲裁法院裁決菲律賓勝訴，但中國拒不承認。

文章最後指出，對中國決心的真正考驗，將是下一次馬德雷山號的補給任務，此議題必然成為美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀本週亞洲之行的重點。

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