日最東離島 將設反艦飛彈射擊場

12式陸基反艦飛彈是日本積極開發的視距外飛彈之一，透過改良將射程從200公里延長到1000公里，預定2025年完成改良。（法新社檔案照）

2024/07/26 05:30

選在南鳥島 加強離島防衛能力

〔駐日特派員林翠儀／東京廿五日報導〕日本陸上自衛隊計畫在東京的離島南鳥島，闢建12式陸基反艦飛彈射擊場，這是日本決定擁有對敵方基地攻擊能力之後，首次在國內建設射程一百公里以上的飛彈射擊場。

南鳥島是東京都小笠原群島的一座珊瑚島，為日本最東端領土，面積約一．五二平方公里，距離東京超過一八○○公里，歸東京都小笠原村管轄；除氣象廳、海上保安廳和海上自衛隊等派駐的人員之外，島上並無一般居民。

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日本放送協會（NHK）報導，防衛省已向東京都和小笠原村傳達這項計畫，希望在二○二六年度後開始運用，每年將分成數次、每次進行數週的射擊訓練。

日本在二○二二年底修改國家安保戰略三文件後，決定擁有反擊能力，在有事之際以視距外飛彈摧毀敵方飛彈基地。12式陸基反艦飛彈是日本積極開發的視距外飛彈之一，透過改良將射程從兩百公里延長到一千公里，預定二○二五年完成改良。

改良12式陸基反艦飛彈射程

報導指出，這是日本首次闢建射程超過一百公里的飛彈射擊場，有助於在國內進行訓練，以加強離島防衛能力。除了改良的12式陸基反艦飛彈外，正在開發中的高速滑翔彈等，也可能在此射擊場進行試射和訓練。

陸自預定2026年後開始訓練

陸上自衛隊幕僚長森下泰臣在廿五日的記者會上表示，陸自反艦飛彈發射訓練預定二○二六年度後在南鳥島進行，目前正在就此進行協調。他指出，陸自的陸基反艦飛彈訓練迄今多半在美國或澳洲進行，但訓練機會和參演部隊非常有限，國內若擁有訓練基地，可確保穩定的訓練機會、提高熟練度，直接關係到防衛力的強化。

至於選擇在南鳥島進行訓練的理由，森下說，因為在當地周邊往來的船舶和飛機很少，島上也有海自基地，進行射擊訓練時可使用防衛省用地，因此選定該島。

日本陸上自衛隊計畫在南鳥島闢建12式陸基反艦飛彈射擊場，這是日本決定擁有對敵方基地攻擊能力之後，首次在國內建設射程100公里以上的飛彈射擊場。（取自海上保安廳第三管區海上保安本部官網）

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