草根支持者被激出 賀錦麗一天募得26.8億

美國副總統賀錦麗22日在白宮接見大學運動員時表示，總統拜登一個任期的成就，已超越大多數做兩任的總統，他過去3年取得的成就，在現代史上「無與倫比」。（法新社）

2024/07/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登退出今年總統大選後，之前裹足不前的捐款遲疑立刻煙消雲散，臨危受命的副總統賀錦麗一天內獲得高達八一○○萬美元（約廿六．八億台幣）捐款，創歷來總統選戰廿四小時募款金額紀錄。紐約時報指出，拜登退選令原本充滿悲觀情緒的矽谷支持者大為振奮，這股能量可能削弱近日共和黨對手川普在科技界獲得的支持力量動能。

賀錦麗競選團隊廿二日表示，廿四小時內湧入八十八萬八千多名、單筆捐款兩百美元以內的不同捐款人，其中六成是今年大選首次捐款，創下總統選戰單日募款金額紀錄。競選團隊未提供小額與主要金主的捐款細項，但根據紐約時報追蹤民主黨網路募款平台「藍色行動」（ActBlue）募款情況，該平台在同時段處理超過九○○○萬美元捐款，拜登宣佈退選當晚尤為捐款高峰，一小時內就進帳一一五○萬美元。ActBlue發文表示，「草根支持者被激發出來，支持她成為民主黨提名人」。

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另外，民主黨的超級政治行動委員會「未來向前」（Future Forward）也在拜登退選後廿四小時內，收到一．五億美元的新增捐款承諾，根據美國聯邦選舉委員會申報數據，該組織到六月底為止已有一億二二○○萬美元資金。超級政治行動委員會可獨立為候選人進行競選活動，募款金額無上限，這些資金給予賀錦麗豐沛銀彈衝刺選戰。

矽谷支持者士氣大振

一些重量級金主包括「領英」（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼表達「全心支持」賀錦麗；近年接棒的著名投資人索羅斯之子亞歷山大說，賀錦麗「是我們擁有的最佳、條件最好的候選人」。非裔女性領袖組織「和非裔女性一同獲勝」（Win With Black Women）在廿一日晚間與四萬四千多名成員視訊會議，三小時內就募得超過一五○萬美元力挺。舊金山的民主黨政治募款人科契特說，捐款人「現在準備好掏錢包了」。

紐時廿二日報導指出，儘管民主黨長期以來在矽谷居主導地位，相較於川普獲得電動車龍頭「特斯拉」執行長馬斯克等重量級人士公開支持，矽谷民主黨支持者在本屆大選對拜登並無太大熱情，不願發聲力挺，但是拜登宣佈退選一掃悲觀情緒，風險投資人梅塔道出網路上和業內群組的興奮之情，「大家都熱血沸騰」，尤其是有印度裔科技人士成員的群組，對印度裔的賀錦麗披掛上陣更感到興奮。

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