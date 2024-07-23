賀錦麗延續抗中路線 力拚美國首位女總統

美國總統拜登21日宣布退出2024年大選，轉而支持副手賀錦麗對決川普。「時代雜誌」（TIME）隨即在社群平台公布新封面，右側是不見臉孔的拜登正踏出畫面邊緣，左側則是賀錦麗昂首闊步走向中央，兩人都穿黑色西裝，除黑色刊名TIME和日期之外，一個字都沒有，暗示民主黨和整個美國都處於混沌未知狀態。（取自時代雜誌臉書）

2024/07/23 05:30

三大族群支持率贏拜登

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）在總統拜登宣布退選後，旋即表態爭取提名，以副總統身分接棒且獲得拜登本人及黨內大老力挺優勢下，被視為民主黨抗衡前總統川普的最有力人選。紐約時報和華盛頓郵報等美國主流媒體比對各項主要民調後發現，賀錦麗的民調雖仍落後川普，但差距比拜登小，在搖擺州、非白人族群、年輕人和女性族群中的支持率，也比拜登高。

五十九歲的賀錦麗具非裔和南亞裔血統，出生牙買加的父親哈里斯（Donald Harris）為史丹佛大學經濟學教授，母親戈巴蘭（Shyamala Gopalan）為出生印度的癌症專家。賀錦麗在民權運動環境中耳濡目染，屢次突破性別、族裔天花板，包括首位女性副總統、最高層級民選女性官員、首位非、亞裔副總統、首位畢業自傳統黑人大學（霍華德大學）的副總統。

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賀錦麗在連續兩任加州州檢察長後，二○一六年當選聯邦參議員，開啟從政之路，主打議題包括經濟剝削、環境保護和司法改革等。拜登二○二○年選擇她擔任副手時，稱讚她是一位「為市井小民奮鬥的無懼鬥士」。而在備受關注的外交政策上，賀錦麗預料將延續拜登路線，對抗中國同時凝聚印太盟友合作。但若她擔任總統，在加薩走廊戰爭問題上，可望對以色列採取更強硬立場。

賀錦麗表示，不會與拜登堅定支持北大西洋公約組織（NATO）、持續援助烏克蘭和對抗俄羅斯等路線背道而馳。對中政策方面，賀錦麗與美國國會跨黨派對抗中國影響力的主流立場長期一致，預料她將維持拜登在必要時對抗中國的主張，同時尋求與區域盟友合作。去年九月雅加達「東南亞國家協會」（ASEAN）峰會中，賀錦麗指控中國試圖以南海主權爭議脅迫鄰國，也曾受命訪問日本和南韓，強化合作共識。

對台主張上，賀錦麗二○二二年九月訪視駐日美軍橫須賀基地時，指控中國以一系列破壞穩定的行動壓迫台灣，強調美國將持續支持台灣自衛，並深化美台非官方關係。同一時期訪問南韓與總統尹錫悅會晤時，也重申美韓支持台海和平穩定。分析家認為，在全球一系列優先事務上，賀錦麗擔任總統後，將類似第二任的拜登政府。

民主黨平台單日募款達15億

在拜登表態支持賀錦麗代表民主黨出征後，民主黨集資平台ActBlue隨即湧入大筆捐款，至美東時間廿一日晚間九時止，已募得四六七○萬美元（約十五億台幣），創下二○二四年大選開跑以來最高單日募款金額。然而，儘管民主黨在拜登主動退選後士氣大振，但賀錦麗是否就是美國選民厭惡拜登與川普之外的新選項，仍是未知數。

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