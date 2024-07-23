拜登退選後，民主黨的下一步？

（法新社檔案照）

2024/07/23 05:30

●如何選出總統候選人？

根據美國選舉資訊網站Ballotpedia的資料，2024年民主黨全國黨代表票總數為4672張；有意爭取黨內提名的黨內重量級人士，必須獲得多數黨代表支持，即得票數必須超過其他所有人票數的總和。

倘若沒有人贏得多數黨代表支持，將召開「協調大會」（Brokered Convention），即「黨代表再投票大會」，由黨代表與黨內領袖協商推派人選。

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可能需要歷經數輪投票，才有人獲得多數黨代表同意，成為代表民主黨參選的候選人。

●拜登的黨代表票是否可以轉移？

拜登過去幾個月來贏得各州和領地的初選，獲得近4000張黨代表票。

黨代表將在8月19日至22日舉行的全國代表大會上，投票支持拜登成為總統候選人，但並無約束性，也無法強迫，黨代表可依自由心證，將票投給別人。

●誰可能取代拜登？

目前最被看好的人選是現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），其他被點名者，還包括加州州長紐松（Gavin Newsom）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、現任運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

●拜登的競選資金何去何從？

拜登—賀錦麗競選團隊已募得9600萬美元（約31.5億台幣），但競選財務法專家對這筆錢的易手容易程度存在分歧。

由於賀錦麗也在競選文件上，許多專家認為，如果她參選，這筆錢可能會轉給她；但對於拜登是否需要先被正式提名為黨的候選人，才能進行轉移，存在若干爭議。

●副總統提名人如何產生？

副總統提名人將另外舉行大會投票表決；按照慣例，大會將批准提名人選，賀錦麗可提出自己的搭檔尋求黨代表批准。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

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