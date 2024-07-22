震懾中國 美重估次世代制空權計畫

美國空軍部長肯達爾表示，美方將密切剖析發展第六代戰鬥機及未來無人機作戰的「次世代制空權」（NGAD）計畫，以抗衡中國迅速擴軍等持續進化的威脅。（法新社檔案照）

2024/07/22 05:30

美空軍部長︰美軍須走在正確道路

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）廿日出席英國皇家國際航空展時表示，美方將密切剖析發展第六代戰鬥機及未來無人機作戰的「次世代制空權」（NGAD）計畫。儘管新世代戰機要價不菲，但他強調，中國迅速擴軍等持續進化的威脅，導致美軍必須「確保走在正確道路上」。

美國前空軍部長詹姆斯（Deborah Lee James）上月在《國防新聞》（Defense News）網站發表的文章中指出，「我們唯一可以肯定的是，中國正毫不留情地推進其等同於下一代空中優勢的計畫，而且似乎並沒有因為預算問題而放慢腳步…而且中國持續在南海採取咄咄逼人的行動，並加強模擬封鎖和可能入侵台灣的軍事演習。」

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「路透」報導，美軍用於替代F-22戰鬥機的第六代戰機計畫，每架造價高達三億美元（約九十八億台幣），是F-35戰機的三倍。美國空軍還面臨更新陸基核嚇阻能力和研發B-21「突襲者」匿蹤轟炸機所產生的龐大經費壓力。

第六代戰機每架造價98億 F35的3倍

肯達爾表示，提出次世代制空權架構時，威脅還未變得如此嚴峻，「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）尚未被列入整體規劃，且當時還沒有眼前的經費負擔問題，「因此，跨出下一步前我們得嚴格檢視NGAD。不過，包括載人平台、CCA、武器系統和通訊的多項系統，仍非常接近我們正追求的構想」，「在決定二o二六年預算前，我們希望確保走在正確的道路上」。

NGAD是美國空軍為了開發第六代戰機所擬定的計畫，目標是部署「系統家族」，最終將接替F-22猛禽戰機。出席航空展的分析家認為，從這次計畫重新評估的強度可以看出，隨著NGAD的時程表延後至二○三○年代，美國空軍希望再次評估NGAD是否仍足以因應中國威脅。

「國防與航空航太報告」（Defense & Aerospace Report）編輯穆拉迪恩（Vago Muradian）指出，「NGAD是涵蓋各項能力的一系列全面計畫。美國空軍想要的是能夠更有效嚇阻中國，以及在必要時作戰並擊敗中國的能力」，「中國正改變他們的作戰方式。因此，預算受限的美國空軍所提出的問題是，數百億經費是否是正確的投資，或是有其他更好的作法來達成部分目標」。

報導指出，美國國防承包商波音與洛克希德馬丁公司，被廣泛視為贏得計畫中核心戰機部分的競爭者。美軍重新審視次世代制空權計畫，也將引起其他發展次世代空戰能力的國家或聯盟的注意，包括英國與日本、義大利合作開發的「全球空戰計畫」（GCAP），可能在即將到來的英國戰略防衛檢討中受到檢視，以及法國、德國和西班牙攜手進行的「未來空戰系統」（FCAS/SCAF）計畫。

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