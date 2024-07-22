拜登堅持不退 本週重返競選

美國總統拜登（右）面對民主黨同志逼退聲浪，仍強調將在本週重返競選活動，但有部分重量級民主黨國會議員公開支持副總統賀錦麗（左）接棒。（路透檔案照）

2024/07/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登十七日確診武漢肺炎後，儘管白宮不斷釋放總統病情穩定、將繼續投入選戰的訊息，但民主黨內要求他退選的呼聲不減反增。面對黨內同志質疑，拜登仍展現堅定態度，強調自己將在本週重返競選活動。然而，隨著部分重量級民主黨國會議員公開支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒，加上拜登年事已高和選情低迷等隱憂，都讓他的連任之路蒙上陰影。

拜登確診後，一直在德拉瓦州居所隔離休養。儘管白宮醫生表示拜登目前症狀輕微，已完成六輪武肺口服藥Paxlovid療程，正穩定康復中，但黨內對於他能否勝任接下來四年總統任期的擔憂與日俱增。部分民主黨議員擔心，拜登的健康狀況可能會成為選戰負擔。

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彭博報導，與拜登關係最密切的人士表示，儘管黨內高層不斷勸說，但拜登競選連任的決心近日來更加堅定。截至目前，已有至少卅六名民主黨眾議員公開反對拜登參選，人數超過國會民主黨議員總數的十分之一。更令拜登團隊不安的是，部分重量級同黨議員也加入勸退行列。

來自關鍵搖擺州俄亥俄州的聯邦參議員布朗十九日公開呼籲拜登退選，成為第四位表態的民主黨參議員。布朗的表態，顯示拜登在中西部選情岌岌可危，而中西部選情向來是左右美國總統大選的關鍵。此外，麻州參議員華倫雖然沒有明確要求拜登退選，但也公開表示，賀錦麗「已準備好站出來團結黨」，被解讀為暗示賀錦麗是更合適的總統候選人。

賀錦麗積極演說募款

賀錦麗也積極參與競選活動，不僅在廿日的麻州募款活動上發表演說，成功募得逾兩百萬美元，更向金主喊話，稱拜登仍有機會獲勝。

紐約時報引述知情人士報導，共和黨候選人川普陣營已擬定賀錦麗等人可能取代拜登參選的應變計畫，將發動一系列廣告和民調攻勢。川普團隊之所以特別關注賀錦麗，是研判如果民主黨人不讓第一位非裔女性副總統出馬，將導致黨內更深刻的分歧，並有可能失去民主黨的非裔選票。

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