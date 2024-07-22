曾拒川普加強維安要求 美秘勤局認了

（美聯社檔案照）

2024/07/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統川普在賓州巴特勒遭遇槍擊一週後，負責美國總統維安的秘勤局終於坦承，川普隨扈在槍擊事件前曾多次尋求該局提供額外的聯邦安全資源與人員，但均遭拒絕，但強調維安增援要求不包括發生槍擊案的賓州造勢活動。

稱增援要求 不包括槍擊案現場

華盛頓郵報廿日引述四名匿名知情人士的話報導，從十三日川普在巴特勒造勢活動中遭槍擊往回推的兩年間，保護川普的幹員多次要求使用探測金屬的磁力儀，以及增派人員以過濾川普出席的運動賽事，與其他大型公眾集會的與會者。知情人士透露，這些過去不曾被報導、其中多次以書面方式提出的維安增援請求，多次被打回票，拒絕增援的理由包羅萬象，缺人或缺資源等不一而足。

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華郵指出，秘勤局拒絕川普方面的維安增援請求，導致雙方關係長期緊張，川普顧問甚至擔心，秘勤局不會盡心盡力保護川普。在槍擊事件後，國土安全部正在調查秘勤局的維安措施，秘勤局局長奇鐸同意廿二日前往國會眾議院聽證會作證。共和黨籍的眾議長強生甚至揚言，將要求奇鐸辭職下台。

共和黨人在川普遭槍擊後第一時間就指責秘勤局維安不力，多次回絕川普方面的維安增援請求，但秘勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）在槍擊案隔天，就否認該局曾拒絕加強保護川普，稱此為「不真實的說法」。秘勤局上級單位國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）也說，此等指控「毫無根據」，「不負責任」，「肯定是假的」。

時隔一週，在華郵追問下，古利耶米自打臉，坦承該局已獲悉新資訊，顯示該局總部可能曾拒絕若干來自川普隨扈的一些額外安全要求，正在檢閱紀錄以便釐清雙方的確切互動。

但古利耶米也強調，秘勤局是在「動態威脅環境」中值勤，對各種活動所能提供的維安資源有限，因此若該局無法提供額外維安資源時，就會以該州與當地執法資產來補強川普造勢集會的維安，或改變該局的安全計畫，以確保川普不會暴露於威脅之下。

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