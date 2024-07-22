川普造勢火力全開︰為民主擋子彈

美國共和黨總統候選人川普20日在密西根州大急流城，舉辦遭暗殺未遂後首場造勢活動，聲稱他是「為民主挨子彈」。（美聯社）

2024/07/22 05:30

稱習近平等世界領袖寫信慰問

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普廿日在密西根州大急流城（Grand Rapids），舉辦遭暗殺未遂後首場造勢活動。有別於在共和黨全國代表大會上呼籲全國團結，川普「復出」首戰就火力全開，嘲笑現任總統拜登軟弱、前眾議院議長裴洛西像狗，又揶揄民主黨試圖阻止拜登尋求連任，根本不像民主政黨，反觀他是「為民主挨子彈」。此外，川普也提到中國國家主席習近平等世界領袖都寫信慰問他，自稱與習相處良好。

揶揄民主黨「阻止拜登尋求連任」

這場集會是川普和副手范斯首次合體造勢，川普一改共和黨全代會接受提名時溫情的談話風格，不斷嘲笑拜登軟弱，許多民主黨高層現在試圖說服拜登放棄連任，其中裴洛西「像狗一樣攻擊他，瘋狂得像一隻床蝨」。川普也嘲諷民主黨人想在拜登取得總統提名資格後將他踢出名單，「他們不知道他們的候選人是誰，這傢伙（拜登）已拿到提名票，但他們現在想把它奪走」。

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民調顯示，川普和拜登的全國支持度不相上下，但拜登在幾個可能決定獲勝者的搖擺州落後川普，許多民主黨人因而認為，需要推出一位新候選人來力抗川普，其中副總統賀錦麗據傳是民主黨內部屬意的人選。川普也詢問大急流城民眾，今年十一月更願意看見誰（當選），在提到賀錦麗時引發噓聲，而在提到「狡猾的拜登」時，則引發一陣鼓譟。川普團隊表示，不論是賀錦麗或拜登出戰，川普都將針對其政策進行攻防。據了解，川普陣營也評估過其他潛在對手。

關鍵搖擺州 拜登民調落後

川普批評，民主黨並非民主政黨，反而是民主的敵人，「他們一直說，『他（川普）是對民主的威脅』，而我上週才為民主挨了一顆子彈」。川普也強調，他是「靠著全能上帝的恩典」才能存活，希望不必再經歷那樣可怕的事情。據了解，這次集會從戶外改到室內，當局動員大批警力，對入場民眾進行徹底檢查，秘勤局也對大樓進行一小時的縝密檢查，附近幾個街區的街角都有員警駐守，秘勤人員也在可以俯瞰人群的體育館頂樓陽台待命。

此外，川普表示，習近平和其他世界領袖在他遭暗殺未遂後都有表達慰問，「我和習主席相處得很好，他是一個很棒的人，當他聽說發生的事情後，寫了一張文情並茂的信給我，大多數領袖都有」。川普是在談及任內對中經濟政策時提到習近平，他今年二月提到當選後可能對中國進口商品加徵六十％關稅時，則說「習近平可能不希望我回到白宮」。

針對川普傷勢，川普執政時期擔任白宮醫師的眾議員傑克森廿日首度詳述狀況，指子彈當時相差不到○．六三五公分就會射入川普的腦袋，這顆子彈的軌跡造成一道兩公分寬、往下延伸到耳朵軟骨表面的傷口，造成顯著出血及右耳上端明顯腫脹，所幸腫脹已消退，傷口開始癒合，但仍有間歇性出血。川普已接受電腦斷層掃描，接下來將進行聽力等更多檢查。

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