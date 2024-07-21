波音尋標器供應短缺 日愛三飛彈增產受阻

日本自衛隊士兵在防衛省舉行的校閱式中，行經「愛國者三型」防空飛彈。（路透檔案照）

2024/07/21 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕路透廿日獨家報導，日本「三菱重工業株式會社」在美國國防承包商「洛克希德．馬丁」授權下生產的「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈，產量預計從目前一年卅枚增加到六十枚，惟三菱重工可能得花數年才能提升產量；其中，飛彈用來追蹤目標物的尋標器，由美國製造商「波音」生產，但目前短缺。路透指出，日本面臨的生產困難，顯示美國在融合全球盟友的產業協助和其複雜供應鏈上遭遇挑戰。

美、日外交與國防首長本月將在東京會談，深化國防產業合作預料為議題之一，「愛國者」計畫被視為當中重要一環。兩名日本官員和兩名業界知情人士告訴路透，美國希望盡快將PAC-3的全球產量從每年約五百枚增加到七五○枚以上，但若缺乏飛行最後階段引導飛彈的尋標器，日方不可能擴大產量。

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日政府雖在二○二二年提出軍事支出倍增計畫，對有意增產的國防企業提供財務協助，但補助只適用於供應日本自衛隊的設備，不適用於出口。上述日政府知情人士表示，這代表三菱重工或美國須掏錢建造一座新的PAC-3製造廠，可能耗資逾數千萬美元。防衛省和三菱重工不願回應路透上述報導內容。

波音去年即開始把設在美國的尋標器工廠產量擴張三成，新生產線預計二○二七年運作。美國防官員告訴路透，美陸軍做為「愛國者」系統主要買家，今年六月才簽署價值四十五億美元合約，意謂飛彈和尋標器產量皆將開始增加。

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