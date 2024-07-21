以占巴勒斯坦領土 國際法院譴責非法

聯合國機構海牙國際法院十九日就以巴衝突發表諮詢意見，直指以色列長年佔領巴人土地實屬「非法」，應盡快停止。（法新社）

2024/07/21 05:30

以反擊「謊言決定」、 巴自治政府讚「具歷史意義」

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國國際法院（ICJ）十九日就以巴領土爭議發表不具約束力的「諮詢意見」，指稱以色列過去數十年來「非法」佔領巴勒斯坦領土，應盡快結束此等非法佔領。以國當局痛批國際法院的聲明是「謊言決定」，巴勒斯坦自治政府則大表歡迎，讚之「具有歷史意義」。

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國際法院此一發布時間點正值以色列與控制加薩走廊的哈瑪斯已交戰十個月、奪走將近四萬巴人性命之際，恐令其國會日前才表決反對巴人建國的以色列面臨更大的外交壓力。

位於荷蘭海牙的國際法院的院長薩萊姆說，該院裁定，以色列持續存在於巴勒斯坦領土是非法的；以色列有義務盡快結束其非法存在、有義務立即停止所有的新的屯墾活動，以及將所有屯墾民撤離被佔領之土。國際法院還說，以色列的政策與做法，包括在領土之間常設有隔離牆，「相當於吞併」大部分被佔領的巴人土地。

以國總理納坦雅胡隨即痛批國際法院的諮詢意見是「謊言決定」，指稱猶太人在自己的土地上，才不是占領者。巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇大讚國際法院的聲明是「劇變時刻」，而曾上告國際法院指控以色列在加薩戰爭中犯下種族滅絕罪的南非，則呼籲國際社會「立即結束以色列對巴人的佔領與嚴重違反國際人道人權法之舉」。

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