無人機夜襲特拉維夫1死 葉門叛軍認犯案

支持巴勒斯坦激進團體「哈瑪斯」的葉門叛軍「青年運動」，十九日凌晨出動無人機襲擊以國特拉維夫，一棟位在美國大使館附近的大樓受到攻擊，導致一死四傷。圖為以國救難人員聚集爆炸現場。（路透）

2024/07/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」去年十月爆發戰爭以來，由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」一直不斷攻擊以色列和紅海商船，以示支持哈瑪斯。十九日凌晨青年運動出動無人機襲擊以國金融及科技創新中心特拉維夫，一棟位在美國大使館附近的大樓遭到攻擊，導致一名平民死亡、四人受傷。

以國軍方十九日聲明表示，「初步調查顯示，特拉維夫的爆炸是一個空中目標的墜落引起的，沒有觸發警報。事件正在進行全面審查」。青年運動發言人薩里坦承攻擊，稱特拉維夫是「我們武器射程內的主要目標」。

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以哈開戰逾九個月以來，「青年運動」多次對以國發射無人機和飛彈，但全都遭到以國防空系統攔截。對這次襲擊，以軍官員表示，一架「可以長距離飛行的大型無人機」在當地時間凌晨三點十二分發動攻擊，這架無人機雖被偵測到，但由於「人為錯誤」，警報沒有及時響起，導致它撞上一棟大樓。大約在特拉維夫遇襲的同時，以軍攔截了另架試圖從東方滲入的無人機。

以軍發言人表示，相信這架無人機為伊朗製造，並已升級，可從至少一千八百公里外的葉門飛抵特拉維夫。以國防部長葛朗特已誓言要復仇。

特拉維夫遇襲前幾小時，美國財政部十八日對與青年運動有關的十餘名人士和實體發布制裁，當中包括一名中國公民，指其「為非法運輸提供了便利，並為該網路進行洗錢活動」。

擁有一二○席的以色列國會十八日也以六十八票贊成、九票反對，通過反對巴勒斯坦建國案。決議文強調，在以軍占領土地上建立巴勒斯坦國，「會讓以巴衝突延續，破壞區域穩定」，更「只會對哈瑪斯及其支持者起鼓舞作用」。

以總理下週訪美

對這項表決，聯合國秘書長古特瑞斯表示失望，美國則重申支持「兩國方案」。以國總理納坦雅胡預定廿四日訪美，若確診的美國總統拜登恢復良好，兩人有可能會面。

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