疑資安軟體更新釀禍 微軟大當機波及全球

微軟視窗系統大當機，全球多地機場作業大亂，圖為德國柏林機場旅客大排長龍。（歐新社）

2024/07/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕提供資安防護的「眾擊」（CrowdStrike）公司針對微軟視窗系統用戶的軟體更新出錯，導致全球視窗系統電腦、平板等裝置十九日大規模當機，波及金融、媒體、醫療、運輸等多產業數以百萬計的用戶，甚至一一九緊急服務系統也一度停擺。這場資訊科技史上歷來最大規模當機事件，導致全球日常運作大亂。

根據微軟的聲明，估計從格林威治時間十八日晚間七時（台灣時間十九日凌晨三時）開始傳出當機，影響使用CrowdStrike網路安全監控服務的雲端平台Azure，卡在「重新開機狀態」。除了Azure，微軟的辦公室軟體Microsoft 365受到影響。CrowdStrike公司在十九日下午發表聲明，證實因其雲端防護系統Falcon Sensor軟體更新，導致視窗裝置當機出現「藍螢幕」，已經找出問題及「發布修補方式」。

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CrowdStrike全球客戶將近三萬家，也因此當機災情波及全球。歐美、亞洲到非洲多地機場班機延誤、取消、或者須改採人工報到，作業大亂，旅客大排長龍；美國三大航空公司美國航空、達美航空、聯合航空十九日凌晨依照聯邦航空總署（FAA）發布的警示暫停所有航班。

包括倫敦證交所在內，多國銀行、證券或商品交易所服務癱瘓，民眾因刷卡系統停擺須使用現金；英國國民保健署（NHS）的醫療預約和病歷系統斷線，美國、荷蘭、澳洲、德國也都有醫院受波及。美國和丹麥的消防和救護緊急系統無法使用。日本環球影城園區內餐廳和商店全部暫停營業，JR西日本神戶線、京都線等近畿地區列車顯示系統故障，無法確認列車運行位置。

這起空前的大規模當機，挑起對仰賴單一一家供應商的質疑，CrowdStrike公司股票十九日在華爾街開盤大跌十二％。產業專家表示，全球所有受影響電腦和系統要全部恢復正常恐怕要「數週」時間。

微軟視窗系統大當機，全球多地機場作業大亂，圖為印度新德里機場一名旅客看著故障的航班資訊顯示系統。（歐新社）

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