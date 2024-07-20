梅蘭妮亞現身挺夫 18歲么兒未出席

神隱多時的美國前第一夫人梅蘭妮亞（右）十八日終於公開亮相，現身共和黨全國黨代表大會力挺第三度問鼎白宮的夫婿川普。（法新社）

2024/07/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕密爾瓦基共和黨全代會現場對接受共和黨總統提名的川普而言，是一場家族大團結。紐約時報指出，在他超過九十分鐘的演講結束後，川普一生中最引人注目的兩位女性終於登上舞台。她們是前第一夫人梅蘭妮亞與女兒伊凡卡．川普。川普的其他家人也都出席，唯一缺席的是最小的兒子、十八歲的巴倫。

妻女現身同台鼓舞

儘管巴倫沒有現身，但川普還是不忘對群眾說「每個人都愛巴倫」，逗得群眾和場上家人大笑。川普的另外兩個兒子小唐納與艾瑞克，以及艾瑞克的妻子、共和黨共同主席賴拉（Lara Trump）都在今年全代會黃金時段發表過演講。川普十七歲的孫女凱伊（Kai Trump）之前也上場，形容川普是個非常普通的爺爺，但非常慈祥、充滿關愛。

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但最受矚目的還是梅蘭妮亞，這是她自川普上週在集會遇刺後首次公開露面。最近幾個月以來，梅蘭妮亞幾乎沒有出現在川普的政治生活中，這次她在川普發表演講前幾分鐘穿著紅衣獨自進入會場，引來一陣瘋狂的歡呼。川普在台上說，「我深感榮幸，我的好妻子陪伴在我身邊」。

至於四十二歲的伊凡卡曾在二○一六與二○二○年的共和黨大會上介紹川普。但這次她在川普展開競選活動前就表明，她不會參與其中。直至十八日之前，梅蘭妮亞與伊凡卡都並未陪同川普參加競選活動。不過，在川普演講結束後，梅蘭妮亞終於站到丈夫身邊，在周圍氣球滾動與彩帶飄動之際，這對夫婦尷尬地親吻了一下，然後手牽手。

艾塞克斯大學政治學家林斯泰特向法新社表示：「梅蘭妮亞完全是個謎」，這位前模特兒並沒有扮演前第一夫人的「典型角色」，「她的世界觀非常保守，她似乎不太在乎別人的想法，有點我行我素」。

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