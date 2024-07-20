川普遇襲後首場造勢 秘勤局尋求協助

川普廿日將在密西根州大急流城舉辦競選集會，這是十三日遭暗殺未遂後首場造勢，也是他和副手范斯首次合體拉票，美國秘勤局已尋求當地執法部門的額外協助。圖為為期4天的美國共和黨全國代表大會在川普的提名演說後順利落幕。（法新社）

2024/07/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普廿日將在密西根州大急流城（Grand Rapids）舉辦競選集會，這不僅是川普十三日遭暗殺未遂後首場造勢，也是他和副手范斯首次合體拉票。近期飽受維安不力批評的美國秘勤局，已尋求當地執法部門的額外協助。與此同時，共和黨對秘勤局局長奇鐸的不滿水漲船高，要求她為川普遭射傷辭職負責。

范斯同台拉票 移至室內

鑑於十三日賓州密爾瓦基槍擊事件是在戶外發生，這次在大急流城活動場地改至更容易執行維安工作的室內場館，且預計之後不會再舉行露天集會。當地警方表示，他們在「最後一刻」收到秘勤局請求支援，同時也與聯邦政府機構合作規劃當天的活動。共和黨籍的肯特郡郡長布亞克表示，他會參加這場集會，預料現場安全人員配置將「令人難以置信」，維安勢必滴水不漏。

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與此同時，在槍擊事件後，川普幕僚與秘勤局高層的緊張關係不斷加劇。競選團隊資深顧問拉奇維塔十八日更要求奇鐸辭職，指奇鐸十七日針對槍擊事件向國會做出的簡報避重就輕，「我們沒有獲得足夠的真相，局長顯然沒有要坦白」。川普發言人休斯則強調，要求奇鐸辭職是拉奇維塔的個人意見。

除對維安失誤憤怒外，川普幕僚也對於他們未被告知伊朗疑似有意暗殺川普的情報憤慨不已。知情人士透露，共和黨全國委員會近日也與秘勤局在安全和後勤問題上發生衝突。美國廣播公司（ABC）則引述消息人士指出，川普在十六日會見奇鐸，但不清楚雙方談話內容。奇鐸十五日表明不會辭職。

此外，眾院監督委員會接獲吹哨人情報指出，由於北約峰會日前在華府舉行的緣故，秘勤局在川普賓州集會現場才會人力不足，已要求聯邦調查局回應。

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