拜登三度確診 鬆口健康為參選變數

美國總統拜登十七日三度確診武漢肺炎，取消原定在拉斯維加斯的演講，搭機返回德拉瓦州自家隔離休息。圖為拜登前一天在拉斯維加斯南內華達學院舉行的「投票實現繁榮」峰會上，談論經濟問題時清清嗓子。（法新社）

2024/07/19 05:30

健康若出狀況 會重新考慮

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登十七日因再度確診武漢肺炎而暫停競選活動，年齡與健康狀況再受關注。據多家美國媒體報導，包括參院多數黨領袖舒默、眾院民主黨領袖傑福瑞斯以及眾院前議長裴洛西在內的民主黨三巨頭及其他高層，因擔心拜登無法在大選中擊敗共和黨對手川普，已擴大施壓要他停止競選連任。面對黨內逼退壓力，拜登首次鬆口，若出現「健康狀況」，可能會重新考慮參選決定。

傳裴洛西告知選不贏 還恐波及眾院

舒默十三日當面告訴拜登，如果他退選會對美國和民主黨更好，一名知情人士說，傑福瑞斯也已直接向拜登表達類似看法。另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，四位消息人士透露，裴洛西在私下通話中告訴拜登，民調顯示他無法擊敗川普，還可能破壞民主黨拿下眾院的機會；拜登則秀民調表示，他會選贏。CNN指這是自六月廿七日總統辯論表現不佳後，拜裴之間的第二次已知談話，消息人士稱時間在上週。

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白宮未回應相關報導，但強調「拜登總統是該黨的提名人」，而裴洛西發言人則透露，裴洛西十二日以來一直在加州，此後未與拜登通話。舒默辦公室稱相關報導是「無稽之談」。傑福瑞斯的辦公室則未立即回覆置評要求。不過，民主黨加州眾議員謝安達十七日稍早呼籲拜登退選，成為第廿三位公開向拜登喊話退選的民主黨眾議員。

拜登在十七日播出訪談中首次鬆口表示，若出現健康狀況，他可能會重新考慮競選連任的決定，但他卻在同一天稍晚確診武肺，目前症狀輕微，回到德拉瓦州的家中隔離，並因此中斷競選行程，這已是拜登第三度確診，使他健康狀況重新成為關注焦點。

近2/3民主黨人盼換人選

美聯社與NORC公共事務研究中心最新民調顯示，近三分之二民主黨人希望拜登不再競選，應尋找其他人選。超過七成美國人，包括近半數民主黨人，懷疑拜登能力，僅有卅七％認為他能勝選。

彭博報導，儘管川普遭暗殺未遂，部分民主黨金主仍主張拜登退出，以提升大選勝算。一名知情人士表示，拜登競選連任團隊共同主席凱森柏格告訴拜登，金主的耐心正耗盡，已經停止注資。鑒於時間緊迫，若非拜登主動退出，民主黨難以在八月初前更換候選人。目前民主黨仍計畫在八月初加速拜登的線上提名程序，以趕上俄亥俄州的截止日期。

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