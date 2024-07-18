實戰模擬 美菲「肩並肩」明年擴大

菲律賓和中國在南海頻頻爆發衝突，菲律賓武裝部隊發言人宣布，明年的美菲「肩並肩」聯合軍演將進一步擴大規模，可能達到全實戰模擬。（美聯社檔案照）

2024/07/18 05:30

推進更多細節準備 美參謀首長訪菲

〔編譯周虹汶／綜合報導〕菲律賓武裝部隊（AFP）發言人帕迪拉十六日表示，美國參謀首長聯席會議主席布朗當天訪問菲國空軍總部，部分原因為推進明年將擴大舉行的美菲「肩並肩」軍事演習做更多細節準備，自今年「肩並肩」五月十日落幕即著手制定計畫。

布朗此行見到菲律賓武裝部隊參謀長布勞納和菲國國防部長鐵歐多洛。鐵歐多洛五月十日已預告，明年「肩並肩」將出現「全面的實戰模擬」。

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今年「肩並肩」邁向第卅九屆，聚集逾一．六萬人參與，集結包括澳洲國防軍、法國海軍、菲律賓海岸防衛隊特遣隊，規模之大寫下美菲歷來演習之最。

今年肩並肩軍演的重頭戲是美菲在鄰近台灣的北伊羅斯科省進行海上攻擊實彈演習，以陸海空武器擊沉停泊在海岸外的假想敵艦：一艘中國製的菲國海軍退役補給艦。

與此同時，美菲海岸防衛隊十六日也在南海聯手進行雙邊搜救演習。美方出動傳奇級巡航艦「魏許號」，菲方則出動巡邏艦「梅秋拉．艾奎諾號」，共同進行聯合出航和搜救訓練、人員轉移演習與雙邊航行。魏許號指揮官史柯菲德表示，美菲正努力維護自由開放的印太地區，期待透過演習來分享經驗與實踐，提高雙方在海洋上共同作戰能力。

菲中設海事問題溝通新管道

針對中菲六月十七日於南海仁愛暗沙爆發衝突，美國駐菲國大使卡爾森十二日在馬尼拉出席南海仲裁八週年紀念論壇時，再度敦促中國，停止對在菲國專屬經濟區合法作業菲國船隻進行升級和危險的騷擾，並獲得與會的日本、澳洲、加拿大等盟國駐菲大使聲援。

據了解，為緩和南海情勢，中國外交部副部長陳曉東二日與菲國外交部次長拉薩洛，在馬尼拉共同主持中菲南海問題雙邊磋商機制第九次會議，雙方同意建立三個專門處理海事問題的溝通管道，改善海上溝通機制。但據菲媒「馬尼拉公報」十七日報導，菲律賓海軍仍未觀察到南海緊張局勢緩和的具體事證。

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