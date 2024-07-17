「美國的最大威脅」 范斯主張對中國硬起來

美國共和黨副總統候選人范斯表明，中國是美國在經濟、技術和軍事層面所面臨的最大威脅，主張對北京採取強硬立場，不應讓烏俄戰爭影響對台灣的武器供應。（美聯社）

2024/07/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨副總統候選人范斯在獲川普點將後的首次訪問中表明，中國是美國在經濟、技術和軍事層面所面臨的最大威脅，主張對北京採取強硬立場，包括提高關稅。此前，他也表明美國外交政策應採「現實主義」，首重美國的利益，因此應該集中力量嚇阻中國，不應讓烏俄戰爭影響對台灣的武器供應，並直言台灣也需要愛國者飛彈。

與川普同調 倡對中提高關稅

范斯十五日接受「福斯新聞」訪問時表示，中國是比俄羅斯更大的威脅，如果「川范配」順利當選，將對北京採取強硬立場。針對烏俄戰爭，范斯稱川普將與莫斯科和基輔談判，迅速結束這場戰爭，好讓美國能夠專注於對付中國，「這才是我們國家最大的威脅，但我們完全分心了」。「彭博」指出，川普和拜登都在努力讓自己看起來對中強硬，川普更承諾對中國所有進口產品徵收六十％關稅。范斯也曾表明應對中國徵收「廣泛關稅」，並主張製造業返美，減少對中依賴。

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范斯今年二月赴德國參加慕尼黑安全會議時，即宣揚川普的「美國優先」外交政策，稱歐洲國家應在軍事防禦、尤其是製造業方面承擔更多責任，如此美國就能將資源轉向亞洲，對抗咄咄逼人的中國。他也質疑美國是否有能力維持對烏克蘭的軍援，同時主張美國應該與俄國總統普廷接觸，「他是壞人的事實，並不代表我們不能進行基本外交」，進而維護美國利益。此外，他也坦言自己現在對東亞問題的關切更甚歐洲。

促飛彈速交台灣 集中資源抗中

范斯四月也曾在紐約時報撰文，反對拜登六百億美元援烏計畫，指美國每年僅生產五五○枚愛國者飛彈，不及烏國需求三分之一，「如果中國入侵台灣，愛國者飛彈系統對台灣同樣重要」，但美國承諾供台的近九億美元愛國者飛彈，已因烏俄戰爭引發武器短缺而嚴重延遲交付。范斯強調，美國沒能力對世界發生的每一件悲劇做出回應，應集中精力專注於在亞洲對付中國。

范斯六月接受紐時專訪時，提出美國應遵循「現實主義」外交路線，應根據對美國是否有利益來處理外交事務，同時「軍事力量來自工業力量」，美國必須扭轉中國工業實力強過美國的現狀，否則廿年後美國軍力將落後於中國。針對防衛台灣，范斯則強調，美國當務之急是盡可能讓中國難以攻打台灣，讓中國知道入侵台灣將付出極高的代價，「但我們現在都把武器送去烏克蘭，而非台灣」。至於一旦中國真的攻台，美國是否該協防？范斯直言「我們再決定該怎麼做」。

美媒分析，范斯在對外事務上與共和黨建制派大相逕庭，包括眾院議長強生、參院領袖麥康奈等大老。川普挑選范斯為搭檔，實際上代表與共和黨的傳統外交政策徹底分道揚鑣。此外，由於川普只能再做一任總統，這也意味范斯有機會在四年後扶正。

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