川普獲共和黨提名 參議員范斯任副手

右耳包著紗布的川普（左）15日神采奕奕地走進共和黨全代會的開幕之夜會場，與副手搭檔范斯（右）接受支持者喝采。（法新社）

2024/07/17 05:30

18日發表競選總統演說 為選戰揭開序幕

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普十三日遇刺死裡逃生後，十五日在威斯康辛州密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會上，正式獲確認代表該黨出戰今年十一月的總統大選，預計十八日接受正式提名並發表演說。川普同日稍早也公布眾所矚目的副手人選，將和年紀僅有自己一半的卅九歲俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）攜手挑戰白宮。

在遭遇暗殺未遂的四十八小時後，右耳包著紗布的川普在全國黨代表和支持者的歡呼簇擁下，神采奕奕地走進全代會的開幕之夜會場，現場不時響起「戰鬥」（Fight）呼聲，大螢幕上亦展示「讓美國再次偉大」標語。川普走入VIP包廂後，與他稍早公布的副手搭檔范斯、聯邦眾議院共和黨籍議長強生等人坐在一起，一同見證川普獲得的初選黨代表票數跨越提名門檻。

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共和黨全國委員會主席懷特利（Michael Whatley）在開幕演說中指出，「我們必須做為一個政黨團結起來，我們也必須做為一個國家團結起來，必須表現出與川普相同的力量和韌性，帶領美國走向更美好的未來」。接著，多名議員接連發言，批評現任總統拜登和民主黨的政策對美國、美國的價值觀和美國人民構成威脅，包括推高通膨和物價，而解決之道就是透過選舉將川普送回白宮。川普將在十八日壓軸出場發表競選演說，為選戰揭開序幕。

在獲確認為總統候選人之前，川普率先在社群平台公布副手人選，強調自己經過深思熟慮，並考量其他能人志士後，決定由范斯擔任自己的競選搭檔。范斯預計十七日在全代會發表演說。

書寫底層白人心聲爆紅 范斯從反川變挺川大將

八月才滿四十歲的范斯曾在美軍陸戰隊服役，並在科技和金融產業取得成功，踏入政壇前以暢銷全球的底層白人回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）廣受矚目，書中不僅記錄范斯多舛的成長過程，更呈現美國底層白人無力翻轉命運的痛苦，包括健保失能、公共建設殘破、藥物濫用等被國家和社會遺忘的感受，令此書被「紐約時報」評為「理解川普現象及其支持者的必讀之作」。

然而，范斯曾在二○一六年自詡是「最堅定的反川派」，多次批評川普反智，甚至稱川普是「美國希特勒」，但在從政後改口稱讚川普理解和尊重底層選民。在川普遭槍擊後，范斯第一時間出面將此事歸咎於將川普妖魔化的民主黨，儼然挺川大將。

范斯出線深受川普核心選民歡迎，被認為可引起白人藍領選民極大共鳴，同時證明「美國夢」式的階級翻轉並非不可能，且他在年紀上與川普有互補性，一旦民主黨真的臨陣換將，亦可減輕其對川普高齡的攻擊。然而，「路透」指出，范斯在許多議題上和川普一樣激進，尤其在墮胎等議題上的保守言論，可能會讓溫和派選民卻步，能否成功吸票還有待觀察。

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