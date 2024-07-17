太平洋海底電纜 美質疑遭中國竊聽

美國政府已向Google、Meta等科技巨擘警告，太平洋地區的海底電纜有遭中國監聽的風險。（路透檔案照）

2024/07/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）十六日報導指出，承載全球九十九％數據流量的龐大海底電纜網路，正隨中國和美國科技戰加劇，成為國際關係新壓力源。美國政府官員研判中國恐在太平洋以海底電纜維修船從事間諜活動，危及國家安全，今春已就此示警Google、Meta等科技公司。

今春已示警Google、Meta防備

美國《華爾街日報》五月指出，幫助修復國際電纜的中國國有「中英海底系統有限公司」（SBSS），疑似對無線電和衛星追蹤系統隱藏自家船隻位置，有從事間諜活動之嫌，引起美國政府關注示警。路透去年三月更曾報導，美國司法部、國防部、國土安全部共同組成的「外國參與美國電信服務產業評估委員會」（Team Telecom），正努力阻止任何一條海底電纜直接連接美國領土與中國大陸或香港。

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CNBC指出，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」今年在紅海襲擊以色列、美國和英國船隻，導致該海域十五條關鍵海底電纜有四條被切斷，自此海底電纜議題躍上新聞版面頭條。各國擔憂資料安全及中國不斷擴大的地緣政治影響力，許多國際海底電纜計畫正繞過中國；但中國投資數億美元建造自身海底電纜基礎設施，打算和美國一較高下。

根據電信市場研究公司「TeleGeometry」數據，截至今年初，全球使用中或正在規劃的海底電纜共計五七四條，總長約一四○萬公里。總部位於美國的內容傳遞網路與雲端服務供應商「阿卡邁」（Akamai）高層相潘告訴CNBC，安裝海底電纜很複雜，且當海底電纜出現問題時，修復並不容易。網路監控公司「ThousandEyes」副總裁瓦卡羅則指出，海底電纜中斷時，單條海底電纜切斷即可能嚴重影響每個主要雲端供應商，將發生一定程度的網路壅堵現象，引發消費者指責，並對依賴它的陸地網路產生骨牌效應。

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