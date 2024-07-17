北約前秘書長：英國面臨中國致命威脅

負責主導英國國防部「戰略防衛檢討」的前英國國防大臣、前北約秘書長羅伯森指出，英國及北約盟友正面臨來自中國、俄羅斯、伊朗和北韓等「致命四國」的威脅，必須做好準備，具備與它們直球對決的能力。（法新社檔案照）

2024/07/17 05:30

應對中俄伊朗北韓「致命四方」 英應強化武裝部隊

〔編譯周虹汶／綜合報導〕五日上台的英國工黨籍首相施凱爾政府，十六日任命北大西洋公約組織前秘書長羅伯森（George Robertson，見圖，法新社檔案照）對英國國防態勢進行「戰略防衛檢討」。羅伯森告訴英國媒體，中國對英國構成「致命威脅」，面對來自中國、伊朗、北韓、俄羅斯的「致命四方」威脅及「中國挑戰」，英國將強化自身武裝部隊，以確保和北約共同做足戰鬥準備。

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籲嚴肅對待「中國挑戰」

羅伯森一九九○年代末期曾任英國國防大臣，並於一九九九年至二○○三年領導北約。他表示，上週於美國華府舉行的北約峰會已清楚表明，須非常嚴肅對待「中國挑戰」。美國總統前顧問暨外交政策專家希爾（Fiona Hill）、英國退役陸軍軍官暨聯合部隊司令部前司令巴倫斯（Richard Barrons），將共同監督上述檢討，並於明年上半年發布報告，為英國未來十年的國防政策定調。

施凱爾上週於美國在北約峰會上重申，英國將把國內生產毛額（GDP）國防預算占比由當前二．三％提高到二．五％，但未明說何時達成目標。由羅伯森領軍的檢討將為新工黨政府的國防政策指明方向，以確保英國國防計畫的核心是「北約優先」。

工黨政府對中措辭較前朝嚴厲

羅伯森十六日對中國的措辭比前首相蘇納克領導的保守黨政府更嚴厲，當時蘇納克把中國描述為「劃時代的挑戰」。英國過去一向避免稱呼中國是「威脅」，而是稱之為「戰略挑戰」。

根據英國國防部表示，此一戰略檢討的目的在加強英國本土安全、加強烏克蘭對抗俄羅斯的能力，以及使核武嚇阻現代化並維持嚇阻力。羅伯森表示，此一檢討將對原本已經空洞化的英軍部隊「負責任地增加國防支出」。

負責督導該檢討的英國國防大臣希利說，英國在新時代的開始，需要一個新的國防時代，「隨世界變得更加動盪，科技改變戰爭的性質，我們需要清楚地認識到我們面臨的威脅」，「做為回應，我們的武裝部隊需要更好地做好戰鬥準備，更加一體化，更加創新」，檢討將確保國防是未來英國安全與經濟增長和繁榮的核心。

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