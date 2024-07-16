中共三中全會登場》陸委會：關注中國農村是否重回「人民公社」

中共廿屆三中全會15日在北京召開，預計將推動一系列依循「共同富裕」的政策，但外界普遍預期不會出現重大政策方向轉變。（美聯社）

2024/07/16 05:30

〔記者陳鈺馥、編譯陳成良／綜合報導〕中共第廿屆中央委員會第三次全體會議（廿屆三中全會）十五日在北京召開。針對本次會議對中國及台灣的影響，陸委會主委邱垂正接受本報專訪表示，中共在三中全會要推動一系列依循「共同富裕」的政策，「農村集體經濟組織法」明年五月上路，以及「社會主義公有制」，農村是否會重回「人民公社」模式，陸委會將持續關注。

邱垂正指出，中共三中全會原本應在去年秋天召開，因故延後到今年七月十五日至十八日舉行。由於三中全會是中共討論經濟發展、重要人事任免的會議，近期中國經濟陷困境，我方研判這次政策措施，主要在應對經濟困局，包括外資撤離、民眾對消費和投資沒信心，以及人口高齡化對中國未來的衝擊，全球都在關注中共是否會有具體政策推出。

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根據目前公開的資料，本屆三中全會主題是「進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題」。邱垂正強調，我方有注意到，中共在三中全會要推動一系列依循「共同富裕」的政策，尤其是「農村集體經濟組織法」，要推動「社會主義公有制」，此一變革讓海內外關心中國情勢的人普遍關注。

邱垂正表示，中共為了強化黨的控制，未來是不是會進一步整頓農村？所謂「農村基層組織」面對戰爭、饑荒時，農村組織如何建構？是否會走回頭路恢復「人民公社」模式？中國有很多農民工，若城市工作機會減少，農村要如何收容這些農民工，陸委會將持續觀察會不會再次出現「人民公社」。

邱垂正分析，走回頭路加強黨對社會及經濟控制的力道，與經濟發展邏輯背道而馳，往往會有所矛盾。另一部分是「共同富裕」的路徑，中共已擴大稅基，目前中國地方政府缺錢，擴大稅基已成為如何重新分配的重點，中共當局之後會不會加徵稅負，政府都會予以關注。

外界預期 將延續「黨領導一切」路線

美聯社報導，三中全會的重點在於因應美國科技封鎖及國內經濟復甦乏力的雙重壓力，如何平衡國家安全與經濟發展，成為會議焦點。外界普遍預期，本次會議將延續中共總書記習近平近年來強調的「黨領導一切」路線，以國家安全為核心，推動科技自主創新，降低對西方技術的依賴。然而，部分學者擔憂政府對企業和社會的過度管控，可能抑制經濟活力，阻礙經濟長期發展，改革恐淪為空談，日益擴大的國安範疇也可能對經濟活動造成負面影響，形成寒蟬效應。

陸委會主委邱垂正。 （資料照，記者陳鈺馥攝）

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