孤狼槍手 車輛、住家都有炸彈材料

美國聯邦調查局初步判定，對川普開槍的白人青年庫克斯是單獨行動，目前朝暗殺企圖及國內恐怖主義行為方向進行調查。（美聯社）

2024/07/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對在美國前總統川普造勢場合開槍的白人青年庫克斯（Thomas Matthew Crooks），聯邦調查局（FBI）十四日初步判定屬單獨行動，並在其車內和住所發現炸彈製造材料，但不存在公共安全危機，目前朝暗殺企圖及國內恐怖主義行為方向進行調查。

意識形態、犯案動機不明

然而，庫克斯沒有與執法機關打交道的歷史，也無精神疾病史，更未發現任何有關他發出威脅的紀錄。當局尚未能在庫克斯的社群平台帳戶上得知其意識形態立場，也無法從家人或鄰居口中探知真相，因此還無法歸納其犯案動機。

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高中成績好 疑曾遭霸凌

據報導，聯調局等執法機關正「瘋狂」搜索有關庫克斯作案的線索，已知他在賓夕法尼亞州登記為共和黨選民，但曾在拜登上任當天捐款給一個民主黨團體。庫克斯兩年前高中畢業時，是少數獲得數學和科學獎的學生，高中期間曾欲加入步槍隊，但因射擊實力不足而遭拒絕。此外，一名同校畢業生透露，庫克斯在校期間疑似曾遭霸凌，包括被嘲笑穿著，午餐時間常形單影隻。庫克斯也曾在一家療養院擔任餐飲助理，負責準備餐點，入職前的調查顯示其背景單純。

庫克斯的大學同學巴克利表示，她記得庫克斯在大一歷史課上是一個安靜、有禮貌、聰明伶俐的學生，不敢相信庫克斯會犯案。

庫克斯作案用的AR半自動步槍，據信是父親所購買，尚不清楚是否在未經許可下取用。他的父親馬修告訴美國有線電視新聞網（CNN），他正試圖弄清楚發生什麼事，但在與執法機關談話前，不會公開談論兒子。

聯調局透露，庫克斯的家人已配合調查，聯調局也在梳理庫克斯的社群媒體活動，包括他在聊天應用程式Discord上的帳戶。不過，Discord發言人表示，沒有證據表明庫克斯利用帳戶宣揚暴力或討論政治觀點。

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