外媒分析川普遇刺︰美政壇數十年最關鍵時刻

前美國總統雷根（右3）1981年3月30日在華府希爾頓飯店外遭人槍擊，身受重傷。（美聯社檔案照）

2024/07/15 05:30

雷根當年遇刺民調暴升 經驗顯示川普形勢大好

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治觀察家常以「關鍵時刻」來形容選戰的轉折點，意指足以永久改變政治情勢、迫使各方重新調整策略的重大事件。英國每日電訊報十四日指出，美國前總統川普的槍擊驚魂，很可能成為美國政壇數十年來最具影響力的關鍵時刻，歷史經驗表明，此事可能助攻川普重返白宮。

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金融時報也指出，川普遇刺不僅是美國政治暴力黑暗歷史的新時刻，也是川普再次挑戰白宮寶座的另一個轉捩點，足以成為盟友進一步抬高其地位的基礎。共和黨籍聯邦眾議院議長強生在社群媒體上寫道，川普「銳不可當」。分析家也認為，此事可能凸顯川普的活力、激勵他的支持者並引發同情，提高他的支持率。

事件發生後，一張由美聯社攝影師拍下的照片，迅速成為各大媒體頭條：川普在秘勤局人員簇擁下踉蹌走下講台，臉上帶著血跡，卻高舉拳頭喊出「戰鬥」二字。這一幕，彷彿預示著他將這次遇襲事件，轉化為選戰中的另一種武器。這起事件可能成為人們長期記憶的歷史時刻，就像一九六三年甘迺迪遇刺一樣。

文章指出，川普的競選策略，建立在「人人都在針對他」的論調之上，指控聯邦檢察官、法官、選舉官員、競爭對手，甚至媒體記者，都在試圖阻止他重返白宮。儘管這些指控多半遭到質疑，但賓州事件讓即使最痛恨川普的人，也不得不承認確實有人極度反對他重返白宮。

這是自一九八一年三月雷根遇刺以來，美國總統或候選人面臨的最嚴重暗殺威脅。雖然美國總統經常面臨暴力威脅，但歷史經驗顯示，這次事件無疑將對今年總統大選產生重大影響。雷根當年遇刺後，民調支持率上升八個百分點。分析家認為，賓州事件也可能拉抬川普的聲勢。

川粉鼓吹「拯救美國之戰」

文中提到，川普支持者已將這次暗殺企圖描繪成一場「拯救美國之戰」，試圖將川普打造成為理念奮鬥、不惜犧牲的英雄形象。而共和黨人已將這次槍擊事件歸咎於總統拜登，指責他煽動對川普的仇恨，預計川普將在十五日揭幕的共和黨全國代表大會上，進一步強化此一論調。

川普支持者已經鼓吹這次暗殺企圖，是川普拯救美國之戰的最新一役，這種框架現在將主導選戰走向。文章最後指出，賓州事件使川普成為總統選戰受害者，同時也塑造了他為理念甘冒生命危險的鬥士形象，這可能會影響他目前面臨的三起刑事訴訟案件的陪審團對他的印象，拜登此前的失言醜聞相形之下已顯得無關緊要。

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