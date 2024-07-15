川普遇襲後振臂 向支持者喊「戰鬥」

前美國總統川普13日在賓州造勢時遇刺，警方部署的狙擊手向槍手還擊，將他當場擊斃。（美聯社）

2024/07/15 05:30

槍手連開8槍暗殺未遂 遭維安狙擊手擊斃

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普十三日在關鍵搖擺州賓州造勢場合遇刺受傷，執法部門已確認凶嫌為一名白人青年，當時從會場旁一座工廠屋頂、距離川普約一二○至一五○公尺的位置，持AR-15半自動步槍發射八發子彈，旋即被警方狙擊手擊斃。從槍手開火到川普被護送坐上車離場的過程，僅約一分五十秒，現場參與造勢的支持者形容事發時「一片混亂」，有人一開始還搞不清楚發生什麼事，以為是放煙火。

川普呼籲團結 期待全代會演說

川普十四日在社群媒體平台「真實社群」（TRUTH Social）發文說，他很期待在共和黨十五日於威斯康辛州密爾瓦基召開的全國代表大會上發表演說，並呼籲美國人在賓州槍擊案後團結一致，別讓邪惡的一方獲勝，「此刻，比以往更重要的是我們團結一心，展現我們身為美國人的真實性格，保持強大和堅定」。

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川普十三日傍晚在賓州巴特勒的集會登台，在滿場歡呼的人群中，指著一張圖表開始批評現任總統拜登任內非法移民人數激增，「如果你想看一些真正悲傷的事…」，就在這時突然響起多起槍聲，川普旋即摀住右耳，秘勤局人員跟著大叫趴下，並立刻衝上台掩護蹲在講台後的川普，現場也傳出尖叫聲。

另一名秘勤局人員上台確認眾人準備好後，眾多隨扈圍著川普向台下移動，兩旁有全副武裝持長槍的人員戒備，川普一度要求「等等」，旋即高舉拳頭，振臂向支持者大喊三聲「Fight」（戰鬥），支持者則吶喊「USA」（美國）回應。川普之後被直升機送往賓州最大城匹茲堡就醫。

觀眾一死兩重傷 川普致哀

英國廣播公司（BBC）引述目擊者說法指出，他們在槍手開火前一直試圖警告警方和秘勤局人員，指拿著步槍的槍手待在屋頂上至少三、四分鐘，但維安人員顯然一直狀況外，直到槍手開了五到八槍後才採取行動。影片畫面顯示，川普後方建物屋頂部署兩名狙擊手，他們在傳出槍響後開槍回擊，槍手則被擊斃，伏屍屋頂。

聯邦調查局（FBI）坦承，維安人員是在聽到槍響後，才知道槍手在附近屋頂上，已朝暗殺方向展開調查，同時確認槍手是賓州當地廿歲白人男子庫克斯，來自匹茲堡南方的伯特利公園鎮（Bethel Park）。FBI也透露，警方事前完全沒有收到犯案情報，目前仍無法判斷槍手犯案準備過程和動機。

美國國家廣播公司（NBC）另指出，觀眾席中有一名男子頭部中彈當場死亡，還有兩人也中彈重傷。川普在聲明中向罹難和重傷者家屬表達哀悼和慰問，並自述事發當時「子彈射穿我右耳上端，我立刻感到皮膚被撕裂的痛楚」，直言「在我們國家竟會發生這種事，真令人難以置信…天佑美國」。

前美國總統川普13日在賓州巴特勒造勢時遭到槍擊，子彈射穿他的右耳上端，臉側染血，但他旋即高舉拳頭，振臂向支持者大喊三聲「Fight」（戰鬥）。（美聯社）

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