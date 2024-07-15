造勢遭槍擊 右耳上半部見血 外媒：川普遇襲 有利重返白宮

美國前總統川普13日在賓州造勢時，遭槍手開火狙擊，子彈傷及右耳，秘勤局人員隨即衝上台掩護川普撤離。（路透）

2024/07/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨於十五日召開全國代表大會前夕，前總統川普十三日在賓夕法尼亞州巴特勒郡舉辦造勢活動時，在全美直播的情況下，遭槍手開火狙擊，子彈驚險擦過川普頭部，撕裂其右耳上半部，秘勤局人員隨即衝上台掩護川普撤離。川普意識清楚，送醫後無大礙，槍手則當場被擊斃。英國每日電訊報指出，這是美國政壇數十年來最重要的時刻，有利於川普重返白宮。

拜登譴責暴力 聲明樂見川普安全

這起槍擊事件是美國自一九八一年時任總統雷根於華府遇刺後，四十三年來最嚴重的總統或主要政黨總統候選人遇襲。這場造勢大會在一座農業展覽場舉行，川普約在傍晚六時後上台，但開講不到幾分鐘遠方就傳來槍響，川普隨即以手遮住右耳，並蹲下掩蔽，秘勤局隨扈連忙衝上講台，築起人牆掩護川普撤離。

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川普雖右臉滿布血跡，卻仍不忘大力振臂揮拳，向群眾大喊「Fight」（戰鬥）。現場觀眾有一人中彈身亡，兩人重傷。聯邦調查局（FBI）初判，這是針對川普的暗殺行動，並確認槍手為一名廿歲白人青年。

川普送醫治療後發表聲明，證實自己右耳遭子彈射穿，感謝秘勤局及所有執法人員的迅速反應。事發六小時後，川普搭乘專機抵達新澤西州，並自行步下飛機，預料將繼續競選活動，包括出席在威斯康辛州密爾瓦基揭幕的共和黨全代會，正式接受提名參選總統。

美國總統拜登和世界各國領袖隨即譴責暴力，並關切川普傷勢。拜登發表聲明，強調樂見川普安全且狀況良好，並強調美國不允許這種暴力行徑。白宮也證實，拜登當天稍晚親自致電川普表達慰問。總統賴清德第一時間也在社群平台Ｘ發文關切，表明無法接受民主社會發生任何形式的政治暴力。

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