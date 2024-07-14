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南海軍演 俄艦抵廣東湛江

俄羅斯「響亮號」進入湛江軍港。（路透）

俄羅斯「響亮號」進入湛江軍港。（路透）

2024/07/14 05:30

參加中俄「海上聯合-2024」聯合演習的俄軍護衛艦「響亮號」與「凜冽號」以及「伊爾庫特號」油船，12日進入廣東湛江一處軍港，與中方參演兵力會合完成集結。今年中俄軍演首度在敏感的南海登場，時間為15日至17日，軍演課題為「聯合應對海上安全威脅」，分為兵力集結、港岸籌畫和海上演練三階段。中方參演兵力包括驅逐艦「南寧號」，護衛艦「咸寧號」與「大理號」，綜合補給艦「微山湖號」。圖為「響亮號」進入湛江軍港。（路透）

俄羅斯「響亮號」進入湛江軍港。（路透）

俄羅斯「響亮號」進入湛江軍港。（路透）

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